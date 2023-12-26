***PSGYO* *ELITE* *KAREL* *SONME* *BUCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
26.12.2023 16:53
***PSGYO******ELITE******KAREL******SONME******BUCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler BUCIM, ELITE, KAREL, PSGYO, SONME
27.12.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
BURSA CIMENTO BUCIM 0,05 0,045
ELITE NATUREL ORGANIK GIDA ELITE 0,2314814 0,2083332
PASIFIK GMYO PSGYO 0,0304887 0,0304887
SONMEZ FILAMENT SONME 0,081081 0,081081
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
KAREL ELEKTRONIK KAREL 100,00000 1,00 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229359
BIST