***PSGYO* *ELITE* *KAREL* *SONME* *BUCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***PSGYO******ELITE******KAREL******SONME******BUCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler BUCIM, ELITE, KAREL, PSGYO, SONME27.12.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaBURSA CIMENTO BUCIM 0,05 0,045ELITE NATUREL ORGANIK GIDA ELITE 0,2314814 0,2083332PASIFIK GMYO PSGYO 0,0304887 0,0304887SONMEZ FILAMENT SONME 0,081081 0,081081Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaKAREL ELEKTRONIK KAREL 100,00000 1,00 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229359BIST