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***PSGYO* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.02.2023 14:10
***PSGYO* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PSGYO******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   30.01.2023 tarihinde Şirketimizce yapılan duyuru (https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1105889) ile ilan edildiği üzere,  1-2 Şubat 2023 tarihlerinde, 19.01.2023 tarihi itibarıyla MKK kayıtlarında pay sahibi olarak yer alanlardan talep edenlere, en çok kendi payları oranında olmak kaydıyla (19.01.2023 tarihi itibarıyla mevcut payların azami %6,38625'i kadar), Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(PSGYO) ortakları Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN tarafından edinim fiyatı olan 8,36 TL fiyat üzerinden payların devredileceği belirtilmiştir.
Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN'ın PSGYO tahsisli sermaye artışından edindiği payları satın almak için 1-2 Şubat 2023 tarihlerinde yatırımcılardan herhangi bir talep gelmemiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109403


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