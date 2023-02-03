***PSGYO* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2023 14:10
***PSGYO******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.01.2023 tarihinde Şirketimizce yapılan duyuru (https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1105889) ile ilan edildiği üzere, 1-2 Şubat 2023 tarihlerinde, 19.01.2023 tarihi itibarıyla MKK kayıtlarında pay sahibi olarak yer alanlardan talep edenlere, en çok kendi payları oranında olmak kaydıyla (19.01.2023 tarihi itibarıyla mevcut payların azami %6,38625'i kadar), Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(PSGYO) ortakları Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN tarafından edinim fiyatı olan 8,36 TL fiyat üzerinden payların devredileceği belirtilmiştir.
Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN'ın PSGYO tahsisli sermaye artışından edindiği payları satın almak için 1-2 Şubat 2023 tarihlerinde yatırımcılardan herhangi bir talep gelmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109403
BIST
15:294.908
En Yüksek
|Değişim
|: 3,27%
|| 155,36
|Açılış
|: 4.755
|
|Önceki Kapanış
|: 4.752
|
4.910
En Düşük
4.727
15:2918,8240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0238
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9900
|
18,8326
En Düşük
18,7810
15:2920,8400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0800
|Açılış
|: 20,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7600
|
20,8600
En Düşük
20,6800
15:291.158,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,27
|Açılış
|: 1.158,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.155,54
|
1.160,97
En Düşük
1.154,80
BIST En Aktif Hisseler15:27
|FLAP
|13,09
|25.680.325
|% 10,00
|
|ISSEN
|63,80
|43.660.407
|% 10,00
|
|DITAS
|32,12
|6.932.849
|% 10,00
|
|DESA
|51,25
|12.416.016
|% 9,98
|
|ONCSM
|85,40
|4.809.130
|% 9,98
|
|CANTE
|71,55
|400.209.508
|% -10,00
|
|MRSHL
|524,90
|72.956.523
|% -8,71
|
|KOZAL
|522,40
|5.806.575.491
|% -5,02
|
|SDTTR
|97,15
|93.835.955
|% -3,81
|
|CASA
|169,00
|547.514
|% -3,76
|
|THYAO
|138,90
|6.833.168.626
|% 3,19
|
|KOZAL
|522,40
|5.806.575.491
|% -5,02
|
|SISE
|42,68
|3.337.822.474
|% 7,02
|
|GUBRF
|222,20
|3.197.547.072
|% -0,63
|
|AKBNK
|15,74
|3.139.516.815
|% 4,52
|
|EKGYO
|7,03
|1.928.638.500
|% 0,14
|
|AKBNK
|15,74
|3.139.516.815
|% 4,52
|
|YKBNK
|8,67
|1.589.539.622
|% 5,22
|
|PETKM
|15,71
|2.206.792.741
|% 3,08
|
|ISCTR
|10,23
|1.390.126.618
|% 4,71
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8179
|18,8236
|% 0,12
|
|Euro
|20,5774
|20,5846
|% 0,21
|
|Sterlin
|23,0057
|23,1210
|% 0,31
|
|Frank
|20,5267
|20,6504
|% 0,15
|
|Riyal
|5,0001
|5,0251
|% 0,12
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|3,01
|
|Altın Gr.
|1.159
|1.159
|3,35
|
|Cumhuriyet
|7.817
|7.935
|-61,00
|
|Tam
|7.861
|7.911
|50,00
|
|Yarım
|3.841
|3.871
|24,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.935
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,20
|0,02
|
|B. Petrol
|81,89
|81,89
|-0,28
|
Seans Raporu
15:27
daha fazla
-
15:42EPLAS
Yüzde 9.43 oranında artışla 44.54 lira fiyatla işlem gören hissede 731, 580 adet işlem
-
15:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, GUBRF
-
15:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 139, 3 artarak (% 3.27 ) 4, 394
-
15:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CEOEM, ONCSM, UZERB, BRLSM, ISSEN, ANHYT, ZEDUR, DESA, DGGYO, BEYAZ
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15:40
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