***PSGYO* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PSGYO******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [PSGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.01.2023 tarihinde Şirketimizce yapılan duyuru (https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1105889) ile ilan edildiği üzere, 1-2 Şubat 2023 tarihlerinde, 19.01.2023 tarihi itibarıyla MKK kayıtlarında pay sahibi olarak yer alanlardan talep edenlere, en çok kendi payları oranında olmak kaydıyla (19.01.2023 tarihi itibarıyla mevcut payların azami %6,38625'i kadar), Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(PSGYO) ortakları Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN tarafından edinim fiyatı olan 8,36 TL fiyat üzerinden payların devredileceği belirtilmiştir.Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN'ın PSGYO tahsisli sermaye artışından edindiği payları satın almak için 1-2 Şubat 2023 tarihlerinde yatırımcılardan herhangi bir talep gelmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109403BIST