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***PSGYO* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

09.11.2022 13:42
***PSGYO* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi


***PSGYO******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

İlgili Şirketler [PSGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

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Açıklamalar

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) ortaklarından Mehmet Erdoğan'ın sahip olduğu Şirket sermayesinin %3,33'üne tekabül gelen 33.330.000 TL, Fatih Erdoğan'ın sahip olduğu Şirket sermayesinin %3,33'üne tekabül gelen 33.330.000 TL ve Abdülkerim Fırat'ın sahip olduğu Şirket sermayesinin %3,33'üne tekabül gelen 33.330.000 TL nominal değerli paylar (toplam 99.990.000 TL  nominal değerli paylar), 1 TL nominal değerli pay için 5,35 TL fiyatla Alıcı Azimut Portföy Co. Hisse Senedi Serbest Özel Fon'a Kurumumuz aracılığıyla (Alıcı/Satıcı Üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır. 
Satılacak toplamda 99.990.000 TL nominal değerli paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir".
Söz konusu işlemde beher pay bedeli, başvuru tarihinden önceki işgününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar üzerinden belirlenmiştir.
Satış işleminin 11.11.2022 tarihinde ve takasının da Takasbank ve MKK nezdinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (09.11.2022) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078521


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YEOTK 69,85 132.511.818 % 10,00  
SMRTG 93,00 48.820.536 % 9,99  
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Tam 6.817 6.867 -21,00  
Yarım 3.322 3.357 -11,00  
Çeyrek 1.666 1.678 -5,00  
Gümüş.Ons 21,22 21,25 -0,14  
Gümüş Gr. 12,71 12,73 -0,01  
B. Petrol 94,93 94,93 -0,43  
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