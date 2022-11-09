***PSGYO* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
09.11.2022 13:42
***PSGYO******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [PSGYO]
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) ortaklarından Mehmet Erdoğan'ın sahip olduğu Şirket sermayesinin %3,33'üne tekabül gelen 33.330.000 TL, Fatih Erdoğan'ın sahip olduğu Şirket sermayesinin %3,33'üne tekabül gelen 33.330.000 TL ve Abdülkerim Fırat'ın sahip olduğu Şirket sermayesinin %3,33'üne tekabül gelen 33.330.000 TL nominal değerli paylar (toplam 99.990.000 TL nominal değerli paylar), 1 TL nominal değerli pay için 5,35 TL fiyatla Alıcı Azimut Portföy Co. Hisse Senedi Serbest Özel Fon'a Kurumumuz aracılığıyla (Alıcı/Satıcı Üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.
Satılacak toplamda 99.990.000 TL nominal değerli paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir".
Söz konusu işlemde beher pay bedeli, başvuru tarihinden önceki işgününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar üzerinden belirlenmiştir.
Satış işleminin 11.11.2022 tarihinde ve takasının da Takasbank ve MKK nezdinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (09.11.2022) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078521
BIST
13:334.417
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 56,95
|Açılış
|: 4.370
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|Önceki Kapanış
|: 4.360
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4.426
En Düşük
4.354
13:3318,6029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
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|Açılış
|: 18,6180
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18,6092
En Düşük
18,4972
13:3318,7120
En Yüksek
|Değişim
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|Önceki Kapanış
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13:331.020,22
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|Açılış
|: 1.020,22
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|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
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1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler13:33
|ODAS
|9,79
|1.603.203.635
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|132.511.818
|% 10,00
|
|SMRTG
|93,00
|48.820.536
|% 9,99
|
|ETILR
|10,50
|31.825.648
|% 9,95
|
|EDIP
|4,43
|6.504.857
|% 9,93
|
|KNFRT
|14,94
|124.296.101
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|55.385.137
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|58.778.720
|% -9,84
|
|ULAS
|7,32
|6.124.475
|% -9,52
|
|ISKUR
|720.000,00
|720.000
|% -9,30
|
|THYAO
|112,80
|5.377.449.454
|% -0,18
|
|EREGL
|36,10
|2.811.947.917
|% 1,01
|
|TTKOM
|13,85
|2.546.658.648
|% 1,09
|
|TCELL
|31,80
|2.285.671.986
|% 8,16
|
|ASELS
|36,88
|2.202.290.475
|% 1,93
|
|EKGYO
|5,14
|1.229.876.895
|% -1,15
|
|TTKOM
|13,85
|2.546.658.648
|% 1,09
|
|SKBNK
|2,16
|359.485.085
|% 2,37
|
|ODAS
|9,79
|1.603.203.635
|% 10,00
|
|TSKB
|3,14
|474.172.368
|% 0,64
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6009
|18,6029
|% 0,43
|
|Euro
|18,6932
|18,7120
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,1971
|21,3034
|% -0,54
|
|Frank
|18,7895
|18,9026
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9332
|4,9580
|% 0,38
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-6,72
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|0,21
|
|Cumhuriyet
|6.781
|6.884
|115,00
|
|Tam
|6.817
|6.867
|-21,00
|
|Yarım
|3.322
|3.357
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.678
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,22
|21,25
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,71
|12,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,93
|94,93
|-0,43
|