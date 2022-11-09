***PSGYO* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***PSGYO******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [PSGYO]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.11.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarTarafımızdan 09.11.2022 tarihinde Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. toptan alış satış işlemine istinaden yapılan KAP duyurusunda kurumumuz sehven "Alıcı/Satıcı Üye" olarak tanıtılmış olup, söz konusu işlem için "Satıcı Üye" Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., "Alıcı Üye" QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078625BIST