***PSGYO* *ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
09.12.2021 15:14
***PSGYO******ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait Fiyat Tespit Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982377
BIST
15:322.030
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 25,69
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.049
En Düşük
2.010
15:3213,7961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1088
|Açılış
|: 13,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8346
En Düşük
13,6067
15:3215,6335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0837
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6701
En Düşük
15,4514
15:32789,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 4,36
|Açılış
|: 789,32
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler15:32
|NIBAS
|11,44
|44.834.954
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|16.329.521
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.848.905
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|12.729.637
|% 9,98
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|PCILT
|15,12
|426.019.102
|% -9,95
|
|QNBFL
|85,50
|1.155.276
|% -9,95
|
|SISE
|15,81
|3.493.858.561
|% 6,18
|
|KRDMD
|10,77
|2.954.746.150
|% 9,01
|
|THYAO
|21,28
|2.778.370.225
|% 4,42
|
|GARAN
|11,89
|2.408.721.557
|% -0,75
|
|ASELS
|24,38
|1.688.601.681
|% 2,01
|
|YKBNK
|3,60
|1.347.733.129
|% -0,83
|
|EKGYO
|2,52
|929.689.909
|% -0,79
|
|KRDMD
|10,77
|2.954.746.150
|% 9,01
|
|SISE
|15,81
|3.493.858.561
|% 6,18
|
|GARAN
|11,89
|2.408.721.557
|% -0,75
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7894
|13,7961
|% 0,79
|
|Euro
|15,6193
|15,6335
|% 0,54
|
|Sterlin
|18,1687
|18,2598
|% 0,81
|
|Frank
|14,9209
|15,0108
|% 0,83
|
|Riyal
|3,6738
|3,6922
|% 1,14
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-7,92
|
|Altın Gr.
|790
|790
|5,26
|
|Cumhuriyet
|5.228
|5.307
|31,00
|
|Tam
|5.202
|5.334
|25,50
|
|Yarım
|2.514
|2.580
|12,33
|
|Çeyrek
|1.261
|1.290
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,24
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,18
|75,18
|-0,64
|
Seans Raporu
15:32
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15:43RNPOL
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 55 artarak (% 1.16 ) 1, 799
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15:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBIR, NIBAS, INTEM, ULUSE, EUHOL, KLNMA, RALYH, POLTK, RNPOL, ORMA