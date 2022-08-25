***PSGYO* *IHGZT* *ETILR* *AGYO* *MSGYO* *BALAT* *ISBIR* *PAGYO* *MARKA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
25.08.2022 16:57
***PSGYO******IHGZT******ETILR******AGYO******MSGYO******BALAT******ISBIR******PAGYO******MARKA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AGYO, BALAT, ETILR, IHGZT, ISBIR, MARKA, MSGYO, PAGYO, PSGYO
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AGYO 1 ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E KUBİLAY FAAL 65.000,000
BALAT 2 BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E HACER SARALP 868,000
ETILR 3 ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ALİ AKSU 6,000
IHGZT 4 İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. E HALİL AS 13.253.387,000
ISBIR 5 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E AHMET KILIÇARSLAN 2.611,200
MARKA 6 MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E KUBİLAY FAAL 5.000,000
MSGYO 7 MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş E KUBİLAY FAAL 133.000,000
PAGYO 8 PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E MEHMET AKYÜZ 50.160,940
PSGYO 9 PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALİ AKSU 55.925,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058345
BIST