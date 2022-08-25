***PSGYO* *IHGZT* *ETILR* *AGYO* *MSGYO* *BALAT* *ISBIR* *PAGYO* *MARKA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***PSGYO******IHGZT******ETILR******AGYO******MSGYO******BALAT******ISBIR******PAGYO******MARKA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AGYO, BALAT, ETILR, IHGZT, ISBIR, MARKA, MSGYO, PAGYO, PSGYOSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***AGYO 1 ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E KUBİLAY FAAL 65.000,000BALAT 2 BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E HACER SARALP 868,000ETILR 3 ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ALİ AKSU 6,000IHGZT 4 İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. E HALİL AS 13.253.387,000ISBIR 5 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E AHMET KILIÇARSLAN 2.611,200MARKA 6 MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. E KUBİLAY FAAL 5.000,000MSGYO 7 MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş E KUBİLAY FAAL 133.000,000PAGYO 8 PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E MEHMET AKYÜZ 50.160,940PSGYO 9 PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ALİ AKSU 55.925,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058345BIST