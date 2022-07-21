***PSGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
21.07.2022 09:40
***PSGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.' nin 19.07.2022 tarihinde başlayan % 273,83177 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 21.07.2022 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047111
BIST
11:202.539
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 27,48
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.542
En Düşük
2.524
11:2017,7500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0402
|Açılış
|: 17,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
11:2018,0471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0844
|Açılış
|: 18,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1606
En Düşük
17,9826
11:20980,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,48
|Açılış
|: 980,49
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
981,81
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler11:20
|KLRHO
|16,28
|35.091.238
|% 10,00
|
|CANTE
|55,50
|26.773.512
|% 8,40
|
|TLMAN
|31,02
|21.467.383
|% 7,19
|
|ULUUN
|26,94
|256.096.769
|% 6,48
|
|EGEPO
|11,19
|7.497.216
|% 6,47
|
|UFUK
|94,60
|3.315.396
|% -4,35
|
|YONGA
|21,68
|27.512
|% -4,07
|
|ORCAY
|18,13
|62.463.416
|% -2,74
|
|TSGYO
|4,97
|11.399.161
|% -2,74
|
|OYAYO
|9,01
|882.935
|% -2,70
|
|THYAO
|51,80
|951.982.483
|% 0,39
|
|SISE
|21,46
|812.215.198
|% 1,51
|
|EKGYO
|3,07
|273.983.388
|% 1,66
|
|ODAS
|3,69
|270.850.512
|% 0,00
|
|TUPRS
|252,10
|259.029.500
|% 1,20
|
|EKGYO
|3,07
|273.983.388
|% 1,66
|
|ODAS
|3,69
|270.850.512
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,37
|98.386.862
|% 3,79
|
|DOHOL
|3,79
|197.085.447
|% 3,84
|
|AKFGY
|2,39
|94.501.893
|% 5,29
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7462
|17,7500
|% 0,23
|
|Euro
|18,0320
|18,0471
|% -0,47
|
|Sterlin
|21,1179
|21,2238
|% -0,41
|
|Frank
|18,2517
|18,3617
|% -0,04
|
|Riyal
|4,7093
|4,7329
|% 0,17
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-0,58
|
|Altın Gr.
|979
|980
|0,65
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.639
|6.720
|-42,00
|
|Yarım
|3.235
|3.289
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.644
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,78
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|-0,05
|
|B. Petrol
|103
|103
|-0,41
|