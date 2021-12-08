***PSGYO* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
08.12.2021 09:18
***PSGYO******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [PSGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSGYO Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981760
BIST
12:071.996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 14,51
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.990
12:0713,6286
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1385
|Açılış
|: 13,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,6562
En Düşük
13,4450
12:0715,4044
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1873
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4320
En Düşük
15,1751
12:07783,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 9,02
|Açılış
|: 783,40
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler12:07
|BAGFS
|13,97
|11.086.533
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,76
|2.260.135
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.527.539
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|15.685.981
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|SELVA
|10,52
|10.390.550
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,15
|86.492.255
|% -8,73
|
|SISE
|14,57
|2.001.949.721
|% -0,68
|
|THYAO
|20,10
|1.713.268.957
|% 4,69
|
|GARAN
|11,95
|1.355.785.296
|% 1,01
|
|ASELS
|23,72
|1.331.464.333
|% 2,77
|
|KRDMD
|9,73
|869.692.287
|% 0,31
|
|YKBNK
|3,64
|768.644.022
|% 1,96
|
|TSKB
|1,66
|229.608.394
|% 2,47
|
|SISE
|14,57
|2.001.949.721
|% -0,68
|
|GARAN
|11,95
|1.355.785.296
|% 1,01
|
|SKBNK
|1,23
|129.168.887
|% 0,82
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6239
|13,6286
|% 1,03
|
|Euro
|15,3812
|15,4044
|% 1,23
|
|Sterlin
|17,9792
|18,0694
|% 0,95
|
|Frank
|14,6663
|14,7547
|% 0,95
|
|Riyal
|3,6185
|3,6366
|% 0,95
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|3,01
|
|Altın Gr.
|783
|783
|8,55
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.152
|5.283
|-1,22
|
|Yarım
|2.490
|2.555
|-0,59
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|0,07
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|-0,16
|
Seans Raporu
12:07
daha fazla
-
12:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 28 artarak (% 0.62 ) 2, 157
-
12:20
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, THYAO, GARAN
-
12:20XU100
Endeks 1, 994 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 18, 465.00 milyon TL de
-
12:19DYOBY
Yüzde 4.54 oranında artışla 11.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 750, 558 adet işlem
-
12:18AGHOL
Yüzde 4.23 oranında artışla 41.88 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 098 adet işlem