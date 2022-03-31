***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2022 16:09
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31/03/2021
Tescil Tarihi
--
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
--
Açıklamalar
Bağımsız denetim firması Genel Kurul tarafından seçilerek onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014522
BIST
16:532.238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 7,67
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.245
En Düşük
2.226
16:5314,6856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0325
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6860
En Düşük
14,5922
16:5316,2934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0607
|Açılış
|: 16,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2546
16:53916,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,21
|Açılış
|: 916,21
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
916,81
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler16:53
|AYCES
|72,05
|5.423.487
|% 10,00
|
|TURGG
|216,70
|55.141.833
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.703.271
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|45.865.703
|% 9,98
|
|MAALT
|286,90
|44.962.597
|% 9,97
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,17
|142.318.422
|% -8,16
|
|AKFGY
|3,21
|325.540.727
|% -7,76
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|GLBMD
|5,67
|8.103.500
|% -4,71
|
|THYAO
|32,48
|3.874.317.073
|% 0,93
|
|GARAN
|12,24
|2.536.938.393
|% 0,41
|
|KRDMD
|15,22
|1.943.016.664
|% 1,81
|
|SISE
|15,22
|1.140.102.490
|% 0,59
|
|TUPRS
|213,70
|1.038.315.775
|% 3,54
|
|ODAS
|1,73
|407.023.928
|% 2,98
|
|GARAN
|12,24
|2.536.938.393
|% 0,41
|
|YKBNK
|4,08
|765.541.781
|% -0,97
|
|KARSN
|5,56
|997.308.453
|% 4,71
|
|KRDMD
|15,22
|1.943.016.664
|% 1,81
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6817
|14,6856
|% 0,22
|
|Euro
|16,2825
|16,2934
|% -0,37
|
|Sterlin
|19,2223
|19,3187
|% 0,12
|
|Frank
|15,8294
|15,9248
|% 0,10
|
|Riyal
|3,9010
|3,9206
|% 0,14
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|8,01
|
|Altın Gr.
|915
|916
|4,62
|
|Cumhuriyet
|6.060
|6.152
|24,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|32,47
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|15,71
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|7,85
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,05
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|0,09
|
|B. Petrol
|108
|108
|-3,65
|