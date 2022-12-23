***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
23.12.2022 18:11
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.09.2022
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Piyasa Değer Tespiti
Rapor Tarihi
23.12.2022
Açıklamalar
Şirketimizin aktifinde yer alan İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 244 Ada 1 Parsel ve 246 Ada 5 Parsel'de bulunan gayrimenkullerin değer tespitine yönelik Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan rapor ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089557
BIST
18:055.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,56
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.457
En Düşük
5.371
18:0518,6972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0351
|Açılış
|: 18,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
18:0519,8639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0643
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8754
En Düşük
19,7573
18:051.082,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,89
|Açılış
|: 1.082,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.083,47
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TERA
|12,10
|173.587
|% 10,00
|
|ULUSE
|215,60
|32.132.370
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|83.681.626
|% 10,00
|
|AHGAZ
|79,85
|20.567.923
|% 9,99
|
|PLTUR
|19,49
|70.597.438
|% 9,99
|
|UZERB
|189,00
|1.247.380
|% -10,00
|
|GLRYH
|12,04
|252.955.483
|% -9,95
|
|KAPLM
|123,90
|41.913.947
|% -9,83
|
|IDEAS
|41,80
|36.352.976
|% -9,60
|
|OTTO
|95,00
|3.952.845
|% -9,52
|
|THYAO
|141,80
|5.402.916.803
|% -0,21
|
|ENKAI
|30,70
|5.330.057.709
|% 9,96
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|PETKM
|19,63
|3.689.485.321
|% 2,03
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|ISCTR
|13,01
|3.434.955.153
|% 1,09
|
|SKBNK
|3,14
|743.542.735
|% 0,32
|
|YKBNK
|12,11
|2.811.064.093
|% 0,33
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6800
|18,7032
|% 0,22
|
|Euro
|19,8412
|19,8604
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,4691
|22,5817
|% 0,34
|
|Frank
|19,9503
|20,0704
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9542
|4,9791
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|10,54
|
|Altın Gr.
|1.083
|1.083
|7,89
|
|Cumhuriyet
|7.265
|7.374
|-15,00
|
|Tam
|7.316
|7.381
|63,00
|
|Yarım
|3.543
|3.611
|33,00
|
|Çeyrek
|1.777
|1.805
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,32
|0,18
|
|B. Petrol
|84,27
|84,27
|3,29
|