***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
06.01.2023 17:38
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2022
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Piyasa Değer Tespiti
Rapor Tarihi
30.12.2022
Açıklamalar
Şirketimizin aktifinde yer alan İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi 1799 Ada 1 Parsel'de bulunan gayrimenkullerin değer tespitine yönelik Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan rapor ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095431
BIST
17:305.397
En Yüksek
|Değişim
|: 5,49%
|| 280,67
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.401
En Düşük
4.961
17:3018,7732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
17:3019,7200
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0444
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
17:301.113,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,97
|Açılış
|: 1.113,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.117,84
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler17:28
|ORCAY
|8,25
|45.461.954
|% 10,00
|
|BRKVY
|28,82
|42.070.042
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|101.082.108
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.941.221
|% 9,99
|
|TETMT
|278,60
|5.002.640
|% 9,99
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|29,18
|300.727.111
|% -8,24
|
|ULUFA
|6,94
|37.245.600
|% -7,10
|
|MARTI
|5,10
|129.195.426
|% -6,93
|
|KUVVA
|48,00
|1.064.528
|% -5,88
|
|EREGL
|42,00
|11.686.825.996
|% 4,79
|
|THYAO
|142,30
|10.304.350.135
|% 5,25
|
|ASELS
|63,60
|8.226.594.256
|% 7,98
|
|KRDMD
|19,49
|6.505.340.774
|% 8,28
|
|EKGYO
|9,22
|5.089.641.884
|% 8,73
|
|EKGYO
|9,22
|5.089.641.884
|% 8,73
|
|KRDMD
|19,49
|6.505.340.774
|% 8,28
|
|YKBNK
|10,95
|3.376.908.457
|% 4,48
|
|EREGL
|42,00
|11.686.825.996
|% 4,79
|
|SKBNK
|2,88
|707.923.083
|% 5,49
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7522
|18,7637
|% 0,00
|
|Euro
|19,7344
|19,7462
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,2580
|22,3696
|% -0,14
|
|Frank
|19,9314
|20,0515
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9751
|5,0000
|% -0,04
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|11,91
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|7,11
|
|Cumhuriyet
|7.539
|7.653
|54,00
|
|Tam
|7.555
|7.627
|39,00
|
|Yarım
|3.659
|3.728
|19,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.864
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,24
|0,21
|
|B. Petrol
|80,17
|80,17
|1,48
|
Seans Raporu
17:28
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-
17:43HUNER
Yüzde 8.40 oranında artışla 10.58 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 278, 722 adet işlem
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17:42GMTAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.73 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 368, 429 adet işlem
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17:41HUNER
Yüzde 8.61 oranında artışla 10.60 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 265, 520 adet işlem
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17:40XU100
Endeks 5, 370 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 96 üstünde . İşlem hacmi 122, 652.00 milyon TL de
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17:40ISGYO
Yüzde 8.84 oranında artışla 10.83 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 513, 148 adet işlem