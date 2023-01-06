***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.01.2022Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAdım Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiGayrimenkul Piyasa Değer TespitiRapor Tarihi30.12.2022AçıklamalarŞirketimizin aktifinde yer alan İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi 1799 Ada 1 Parsel'de bulunan gayrimenkullerin değer tespitine yönelik Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan rapor ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095431BIST