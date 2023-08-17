***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşBaşkent Taşınmaz Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiGayrimenkul Piyasa Değer TespitiRapor Tarihi17.08.2023AçıklamalarŞirketimizin aktifinde yer alan Muğla İli, Bodrum İlçesi, Türkbükü Mahallesi, 202 Ada 10-11-12-13-14-15-16 ve 54 nolu Parseller ile GölMahallesi 261 Ada 1 Parsel'de bulunan gayrimenkullerin değer tespitine yönelik Başkent Taşınmaz Değerleme A.Ş.. tarafından hazırlanan rapor ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186382BIST