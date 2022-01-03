***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu'nun 20.12.2021 tarih 2021/30 sayılı kararı ile 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi 200.000.000 TL'den 267.500.000 TL'ye yükseltilmiş olup, arttırılan 67.500.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden beheri 1 TL nominal değerli 67.500.000 adet B grubu payın halka arzına ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde bedelleri, nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle şirketin çıkarılmış sermayesi 267.500.000 TL olup, esas sözleşme değişikliği, Sermaye Piyasası Kurulunun 28.12.2021 tarihli E-12233903-340.05.05-15105 sayılı kararı ile onay alınmış olup, tescil işlemlerine ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygı ile duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988079BIST