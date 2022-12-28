***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
28.12.2022 12:28
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2022
Açıklamalar
Esas sözleşme madde 8 26.12.2022 tarihli tescili yapılmış olup güncellenen Esas Sözleşme tam metin halinde ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 26/12/2022 28/12/2022 10735
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090570
BIST
13:485.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -32,41
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
13:4818,7208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0499
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
13:4819,9118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0251
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
13:481.084,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,33
|Açılış
|: 1.084,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler13:46
|COSMO
|115,60
|7.021.544
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.522.865
|% 9,99
|
|UZERB
|168,40
|1.738.162
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.056.128
|% 9,97
|
|BRKVY
|36,70
|467.281.201
|% 9,95
|
|PLTUR
|17,36
|15.308.812
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.304.277
|% -9,89
|
|IMASM
|220,00
|107.360.532
|% -9,47
|
|KOZAL
|604,30
|4.057.741.845
|% -8,84
|
|CMBTN
|563,60
|36.792.853
|% -8,22
|
|KOZAL
|604,30
|4.057.741.845
|% -8,84
|
|THYAO
|140,30
|3.511.789.325
|% -1,96
|
|ENKAI
|32,04
|3.299.713.108
|% 4,84
|
|ASELS
|58,40
|2.501.968.055
|% 0,78
|
|KRDMD
|17,98
|2.289.171.265
|% 1,24
|
|EKGYO
|8,20
|1.408.021.998
|% -1,32
|
|YKBNK
|11,75
|1.563.397.386
|% -0,51
|
|KRDMD
|17,98
|2.289.171.265
|% 1,24
|
|ISCTR
|12,87
|1.597.017.240
|% -0,92
|
|SKBNK
|3,04
|335.422.603
|% -1,30
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7108
|18,7218
|% 0,27
|
|Euro
|19,8997
|19,9141
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,5041
|22,6169
|% 0,52
|
|Frank
|20,0798
|20,2007
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9632
|4,9881
|% 0,23
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-9,99
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.085
|-3,71
|
|Cumhuriyet
|7.290
|7.400
|0,00
|
|Tam
|7.325
|7.375
|-24,00
|
|Yarım
|3.547
|3.611
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.779
|1.805
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,80
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,31
|-0,13
|
|B. Petrol
|84,38
|84,38
|-0,30
|