***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 12.500 821.062 126.446 -16.385.576 -2.399.668 -18.078.128 0 -18.078.128Transferler10.000 -2.409.668 2.399.668Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)57.446 1.557.298 1.614.744 0 1.614.744Sermaye Arttırımı49.437.500 49.437.500 0 49.437.500Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-2.392.516 -2.392.516 0 -2.392.516Dönem Sonu Bakiyeler19 49.450.000 821.062 -69.000 10.000 -21.187.760 1.557.298 30.581.600 0 30.581.600Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 267.500.000 1.013.735.492 1.830.292 -494.244 10.000 -40.324.648 29.091.207 1.271.348.099 0 1.271.348.099Transferler2.136.580 26.954.627 -29.091.207Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)223.961 12.920.473 13.144.434 0 13.144.434Dönem Sonu Bakiyeler19 267.500.000 1.013.735.492 1.830.292 -270.283 2.146.580 -13.370.021 12.920.473 1.284.492.533 0 1.284.492.533Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-307.897.716 10.253.775Dönem Karı (Zararı)12.920.473 1.557.298Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-13.797.086 -2.586.049Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 264.048 275.877Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17 812.449 39.087Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler762.449 10.872Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler50.000 28.215Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.342.609 -2.136.548Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-13.530.974 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-13.530.974 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgi 0Stoklarda-249.730.027 -20.493.298 -5.910.885Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-307.771.652 10.471.031Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-126.064 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -217.256YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI156.644.220 2.008.010Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri211.260.545 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-56.000.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-355.814 -151.741Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -355.814 -151.741Alınan Faiz1.739.489 2.159.751FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-76.697.517 -10.784.163Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 49.437.500Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri57.001.168 0Kredilerden Nakit Girişleri57.000.000 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri1.168 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış-133.301.805 -60.210.068Ödenen Faiz-396.880 -11.595YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-227.951.013 1.477.622NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-227.951.013 1.477.622DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 243.856.179 887.687DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 15.905.166 2.365.309Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 15.905.166 243.856.179Finansal Yatırımlar4 325.706.274 467.435.845Ticari Alacaklar7 63.569.974 55.254.254Diğer Alacaklar8 127.384 127.384Stoklar9 2.212.004.758 1.938.118.127Peşin Ödenmiş Giderler292.073.725 264.816.517İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 115.604.139 89.427.092İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 2.930.098.893 2.987.968.285DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 1.808.690 1.817.680Maddi Duran Varlıklar12 15.648.980 15.532.423Kullan 518.758.143 400.600.841Diğer Duran Varlıklar18 171.826.647 153.754.623TOPLAM DURAN VARLIKLAR717.864.957 574.543.8613.880.832 1.019.308İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.880.832 1.019.308Kiralama İşlemlerinden Borçlar27 3.880.832 1.019.308Diğer Finansal Yükümlülükler27 1.168 0Ticari Borçlar93.946.512 100.128.852İlişkili Taraflara Ticari Borçlar.282Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 399.149 242.282ARA TOPLAM102.581.863 120.164.910TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER102.581.863 120.164.910UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar524.973.812 442.850.503İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar