***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 12.500 821.062 -126.446 -16.385.576 -2.399.668 -18.078.128 0 -18.078.128Transferler10.000 -2.409.668 -2.399.668Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)807.898 10.572 -527.993 290.477 0 290.477Sermaye Arttırımı199.987.500 199.987.500 0 199.987.500Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-21.529.404 -21.529.404 0 -21.529.404Dönem Sonu Bakiyeler19 200.000.000 1.628.960 -115.874 10.000 -40.324.648 -527.993 160.670.445 0 160.670.445Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 267.500.000 1.013.735.492 1.830.292 -494.244 10.000 -40.324.648 29.091.207 1.271.348.099 0 1.271.348.099Transferler2.136.580 26.954.627 29.091.207Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-197.005 303.167.012 302.970.007 0 302.970.007Dönem Sonu Bakiyeler19 267.500.000 1.013.735.492 1.830.292 -691.249 2.146.580 -13.370.021 303.167.012 1.574.318.106 0 1.574.318.106Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-731.278.855 -404.134.698Dönem Karı (Zararı)303.167.012 -527.993Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-12.489.465 17.754.037Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 2.592.185 2.240.312Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17 5.586.711 1.806.814Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.719.285 1.210.447Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.867.426 596.367Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.728.701 15.798.236Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler23 -18.939.660 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 0 -2.091.325İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.021.807.611 -420.947.847Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 7 -163.424.937 40.277.532Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.484.630 -719.454Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -1.914.176.823 -921.811.867Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6 10 -58.492.710 -695.406.160Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 7 1.456.138.616 23.472.417Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 2.242.391 614.237Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-24.061.299 7.595.293Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -279.563.532 1.164.004.442İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-38.984.687 -38.974.287Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-731.130.064 -403.721.803Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -148.791 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 0 -412.895YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI423.022.133 -5.088.017İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları19 0 -9.900Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri428.574.889 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 13 -8.613.775 -9.771.067Alınan Faiz3.061.019 4.692.950FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI65.251.856 408.423.615Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri27 107.499.326 0Kredilerden Nakit Girişleri107.499.326 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış-40.973.508 428.914.801Ödenen Faiz-1.273.962 -20.491.186YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-243.004.866 -799.100NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-243.004.866 -799.100DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 243.856.179 887.687DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 851.313 88.587Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 851.313 243.856.179Finansal Yatırımlar4 57.800.616 467.435.845Ticari Alacaklar211.513.555 55.254.254İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 24.984.217 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 186.529.338 55.254.254Diğer Alacaklar131.705 127.384İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 131.705 127.384Stoklar9 1.882.324.819 1.933.275.712Peşin Ödenmiş Giderler369.639.353 264.816.517İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 133.197.518 89.427.092İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 236.441.835 175.389.425Diğer Dönen Varlıklar18 24.517.782 18.359.979ARA TOPLAM2.546.779.143 2.983.125.870TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.546.779.143 2.983.125.870DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.297.989 1.817.680İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.297.989 1.817.680Stoklar9 1.976.195.542 4.842.415Maddi Duran Varlıklar12 23.582.477 15.532.423Kullanım Hakkı Varlıkları14 12.587.870 2.374.341Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 414.100 463.953Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar414.100 463.953Peşin Ödenmiş Giderler354.270.715 400.600.841İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 354.270.715 400.600.841Diğer Duran Varlıklar18 184.324.241 153.754.623TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.554.672.934 579.386.276TOPLAM VARLIKLAR5.101.452.077 3.562.512.146KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar148.772.199 1.019.308İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar148.772.199 1.019.308Banka Kredileri27 142.481.648 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar27 6.290.551 1.019.308Diğer Finansal Yükümlülükler27 890 0Ticari Borçlar1.555.386.205 100.128.852İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 3.910.106İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.555.386.205 96.218.746Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 2.587.508 345.117Diğer Borçlar8 2.784.807 18.429.351Kısa Vadeli Karşılıklar770.613 242.282Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 770.613 242.282ARA TOPLAM1.710.302.222 120.164.910TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.710.302.222 120.164.910UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar412.525.551 442.850.503İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar412.525.551 442.850.503Banka Kredileri27 406.571.429 441.554.641Kiralama İşlemlerinden Borçlar27 5.954.122 1.295.862Diğer Borçlar276.544.362 325.929.254İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 258.976.831 310.577.966İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 17.567.531 15.351.288Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.117.770.034 1.397.333.566İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 2.880.963 8.950.325İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 1.114.889.071 1.388.383.241Uzun Vadeli Karşılıklar9.991.802 4.885.814Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 4.417.450 3.178.888Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 5.574.352 1.706.926TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.816.831.749 2.170.999.137TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.527.133.971 2.291.164.047ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.574.318.106 1.271.348.099Ödenmiş Sermaye267.500.000 267.500.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.013.735.492 1.013.735.492Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.139.043 1.336.048Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.139.043 1.336.048Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.830.292 1.830.292Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-691.249 -494.244Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.146.580 10.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-13.370.021 -40.324.648Net Dönem Karı veya Zararı303.167.012 29.091.207TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.574.318.106 1.271.348.099TOPLAM KAYNAKLAR5.101.452.077 3.562.512.146Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 821.569.739 0 821.569.739 0Satışların Maliyeti20 -524.026.632 0 -524.026.632 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)297.543.107 0 297.543.107 0BRÜT KAR (ZARAR)297.543.107 0 297.543.107 0Genel Yönetim Giderleri21 -13.137.685 -477.471 -8.740.529 -387.610Pazarlama Giderleri21 -2.715.286 -6.574.899 -1.601.613 -5.495.358Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 1.743.586 40.892 1.536.450 37.804Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -1.561.752 -348.863 -10.056 -98.647ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)281.871.970 -7.360.341 288.727.359 -5.943.811Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 18.939.660 0 2.484.946 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri22 769.272 158.557 -20.375 81.224FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)301.580.902 -7.201.784 291.191.930 -5.862.587Finansman Gelirleri24 3.176.832 4.695.553 50.191 2.534.918Finansman Giderleri24 -1.590.722 -113.087 -995.582 -84.482SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)303.167.012 -2.619.318 290.246.539 -3.412.151Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 2.091.325 0 1.326.860Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -646.749 0 -342.699Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 2.738.074 0 1.669.559SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)303.167.012 -527.993 290.246.539 -2.085.291DÖNEM KARI (ZARARI)303.167.012 -527.993 290.246.539 -2.085.291Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları303.167.012 -527.993 290.246.539 -2.085.291Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 26 1,13000000 -0,00300000 1,08000000 -0,03300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar19 0 807.898 0 807.898Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 807.898 0 807.898Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-197.005 10.572 -420.966 -46.874DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-197.005 818.470 -420.966 761.024TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)302.970.007 290.477 289.825.573 -1.324.267Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları302.970.007 290.477 289.825.573 -1.324.267http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047922BIST