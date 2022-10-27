***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 12.500 821.062 -126.446 -16.385.576 -2.399.668 -18.078.128 -18.078.128Transferler-2.409.668 2.399.668Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.009.230 6.001 10.000 42.350.429 43.365.660 43.365.660Sermaye Arttırımı199.987.500 199.987.500 199.987.500Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-21.529.404 -21.529.404 -21.529.404Dönem Sonu Bakiyeler19 200.000.000 1.830.292 -120.445 -40.324.648 29.091.207 1.271.348.099 1.271.348.099Transferler732.500.000 -732.500.000 2.136.580 26.954.627 -29.091.207Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-293.714 2.069.875.570 2.069.581.856 2.069.581.856Dönem Sonu Bakiyeler19 1.000.000.000 281.235.492 1.830.292 -787.958 2.146.580 -13.370.021 2.069.875.570 3.340.929.955 3.340.929.955Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.314.751.786 -201.745.210Dönem Karı (Zararı)2.069.875.570 42.350.429Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.786.276.008 9.543.121Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 13 4.997.983 858.117Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17 6.856.531 1.705.264Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.544.946 1.219.084Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.311.585 486.180Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler30.706.825 -5.220.977Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.828.837.347Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler12.200.717İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler579.553.769 -253.003.346Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 7 -122.369.653 -56.301.823Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.357.299 879.194Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -356.708.937 671.436.808Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6 10 -147.453.833 455.027.767Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 7 1.285.346.023 -49.898.028Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 4.133.075 -919.346Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-20.812.170 -801.349.716Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)6.368.475 -372.093.058İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-67.591.912 -99.785.144Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları863.153.331 -201.109.796Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri452.079.355İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.900Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-480.900Vergi İadeleri (Ödemeleri)-625.514YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.867.086.282 4.667.886Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.052.128 -638.234Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri-1.858.568.159Alınan Faiz4.534.005 5.306.120FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI342.450.979 199.902.357Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri22 199.987.500Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri337.065.548İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış40.549.120Ödenen Faiz-35.163.689 -85.143YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-209.883.517 2.825.033NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-209.883.517 2.825.033DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 243.856.179 887.687DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 33.972.662 3.712.720Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 33.972.662 243.856.179Finansal Yatırımlar4 36.970.479 467.435.845Ticari Alacaklar171.800.975 55.254.254İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 26.014.726İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 145.786.249 55.254.254Diğer Alacaklar131.705 127.384İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 131.705 127.384Stoklar10 2.161.114.977 1.933.275.712Peşin Ödenmiş Giderler457.799.272 264.816.517İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 188.554.497 89.427.092İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 269.244.775 175.389.425Diğer Dönen Varlıklar18 32.225.977 18.359.979ARA TOPLAM2.894.016.047 2.983.125.870TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.894.016.047 2.983.125.870DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 3.170.658 1.817.680İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 3.170.658 1.817.680Stoklar0 112.679.417 4.842.415Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 3.692.700.000Maddi Duran Varlıklar12 27.663.875 15.532.423Kullanım Hakkı Varlıkları14 16.703.813 2.374.341Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 388.761 463.953Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar388.761 463.953Peşin Ödenmiş Giderler355.071.919 400.600.841İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 355.071.919 400.600.841Diğer Duran Varlıklar14 202.736.175 153.754.623TOPLAM DURAN VARLIKLAR18 4.411.114.618 579.386.276TOPLAM VARLIKLAR7.305.130.665 3.562.512.146KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar184.100.488 1.019.308İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar184.100.488 1.019.308Banka Kredileri11 175.615.406Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 8.485.082 1.019.308Diğer Finansal Yükümlülükler26 4.783Ticari Borçlar1.385.604.897 100.128.852İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 3.910.106İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.385.604.897 96.218.746Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 4.478.192 345.117Diğer Borçlar3.843.110 18.429.351İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 3.843.110 18.429.351Kısa Vadeli Karşılıklar876.783 242.282Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 876.783 242.282ARA TOPLAM1.578.908.253 120.164.910TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.578.908.253 120.164.910UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar610.401.110 442.850.503İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar610.401.110 442.850.503Banka Kredileri11 603.000.000 441.554.641Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 7.401.110 1.295.862Diğer Borçlar360.268.647 325.929.254İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 340.499.459 310.577.966İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 19.769.188 15.351.288Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.403.702.041 1.397.333.566İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 3.234.471 8.950.325İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 1.400.467.570 1.388.383.241Uzun Vadeli Karşılıklar10.920.659 4.885.814Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 4.902.148 3.178.888Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar15 6.018.511 1.706.926TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.385.292.457 2.170.999.137TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.964.200.710 2.291.164.047ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.340.929.955 1.271.348.099Ödenmiş Sermaye19 1.000.000.000 267.500.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)281.235.492 1.013.735.492Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.042.334 1.336.048Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.042.334 1.336.048Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 1.830.292 1.830.292Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -787.958 -494.244Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.146.580 10.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 -13.370.021 -40.324.648Net Dönem Karı veya Zararı2.069.875.570 29.091.207TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.340.929.955 1.271.348.099TOPLAM KAYNAKLAR7.305.130.665 3.562.512.146Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 821.569.739 799.078.275 0 799.078.275Satışların Maliyeti20 -523.267.215 -738.067.373 759.417 -738.067.373TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)298.302.524 61.010.902 759.417 61.010.902BRÜT KAR (ZARAR)298.302.524 61.010.902 759.417 61.010.902Genel Yönetim Giderleri21 -22.553.476 -2.128.451 -9.415.791 -1.650.980Pazarlama Giderleri21 -7.176.690 -9.166.466 -4.461.404 -2.591.567Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 4.822.443 137.680 3.078.857 96.788Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -2.147.619 -595.843 -585.867 -246.980ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)271.247.182 49.257.822 -10.624.788 56.618.163Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 1.828.837.347 1.809.897.687TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri22 718.907 153.997 -50.365 -4.560FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.100.803.436 49.411.819 1.799.222.534 56.613.603Finansman Gelirleri23 4.632.578 5.308.954 1.455.746 613.401Finansman Giderleri23 -35.560.444 -169.627 -33.969.722 -56.540SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.069.875.570 54.551.146 1.766.708.558 57.170.464Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.200.717 -14.292.042Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -642.719 4.030Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -11.557.998 -14.296.072SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.069.875.570 42.350.429 1.766.708.558 42.878.422DÖNEM KARI (ZARARI)2.069.875.570 42.350.429 1.766.708.558 42.878.422Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.069.875.570 42.350.429 1.766.708.558 42.878.422Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 27 2,07000000 0,04000000 1,77000000 0,04000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar19 -293.714 818.470 -96.709Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 807.898Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-293.714 10.572 -96.709Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-293.714 818.470 -96.709TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.069.581.856 43.168.899 1.766.611.849 42.878.422Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.069.581.856 43.168.899 1.766.611.849 42.878.422http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074777BIST