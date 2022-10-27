***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2022 18:21
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 12.500 821.062 -126.446 -16.385.576 -2.399.668 -18.078.128 -18.078.128
Transferler
-2.409.668 2.399.668
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.009.230 6.001 10.000 42.350.429 43.365.660 43.365.660
Sermaye Arttırımı
199.987.500 199.987.500 199.987.500
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-21.529.404 -21.529.404 -21.529.404
Dönem Sonu Bakiyeler
19 200.000.000 1.830.292 -120.445 -40.324.648 29.091.207 1.271.348.099 1.271.348.099
Transferler
732.500.000 -732.500.000 2.136.580 26.954.627 -29.091.207
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-293.714 2.069.875.570 2.069.581.856 2.069.581.856
Dönem Sonu Bakiyeler
19 1.000.000.000 281.235.492 1.830.292 -787.958 2.146.580 -13.370.021 2.069.875.570 3.340.929.955 3.340.929.955
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.314.751.786 -201.745.210
Dönem Karı (Zararı)
2.069.875.570 42.350.429
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.786.276.008 9.543.121
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 13 4.997.983 858.117
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17 6.856.531 1.705.264
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.544.946 1.219.084
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.311.585 486.180
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
30.706.825 -5.220.977
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.828.837.347
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.200.717
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
579.553.769 -253.003.346
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 7 -122.369.653 -56.301.823
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.357.299 879.194
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -356.708.937 671.436.808
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6 10 -147.453.833 455.027.767
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 7 1.285.346.023 -49.898.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 4.133.075 -919.346
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.812.170 -801.349.716
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6.368.475 -372.093.058
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.591.912 -99.785.144
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
863.153.331 -201.109.796
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
452.079.355
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-480.900
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-625.514
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.867.086.282 4.667.886
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.052.128 -638.234
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.858.568.159
Alınan Faiz
4.534.005 5.306.120
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
342.450.979 199.902.357
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
22 199.987.500
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
337.065.548
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
40.549.120
Ödenen Faiz
-35.163.689 -85.143
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-209.883.517 2.825.033
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-209.883.517 2.825.033
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 243.856.179 887.687
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.972.662 3.712.720
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 33.972.662 243.856.179
Finansal Yatırımlar
4 36.970.479 467.435.845
Ticari Alacaklar
171.800.975 55.254.254
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 26.014.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 145.786.249 55.254.254
Diğer Alacaklar
131.705 127.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 131.705 127.384
Stoklar
10 2.161.114.977 1.933.275.712
Peşin Ödenmiş Giderler
457.799.272 264.816.517
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 188.554.497 89.427.092
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 269.244.775 175.389.425
Diğer Dönen Varlıklar
18 32.225.977 18.359.979
ARA TOPLAM
2.894.016.047 2.983.125.870
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.894.016.047 2.983.125.870
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
8 3.170.658 1.817.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.170.658 1.817.680
Stoklar
0 112.679.417 4.842.415
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 3.692.700.000
Maddi Duran Varlıklar
12 27.663.875 15.532.423
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 16.703.813 2.374.341
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 388.761 463.953
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
388.761 463.953
Peşin Ödenmiş Giderler
355.071.919 400.600.841
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 355.071.919 400.600.841
Diğer Duran Varlıklar
14 202.736.175 153.754.623
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18 4.411.114.618 579.386.276
TOPLAM VARLIKLAR
7.305.130.665 3.562.512.146
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
184.100.488 1.019.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
184.100.488 1.019.308
Banka Kredileri
11 175.615.406
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 8.485.082 1.019.308
Diğer Finansal Yükümlülükler
26 4.783
Ticari Borçlar
1.385.604.897 100.128.852
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 3.910.106
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.385.604.897 96.218.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 4.478.192 345.117
Diğer Borçlar
3.843.110 18.429.351
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.843.110 18.429.351
Kısa Vadeli Karşılıklar
876.783 242.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 876.783 242.282
ARA TOPLAM
1.578.908.253 120.164.910
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.578.908.253 120.164.910
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
610.401.110 442.850.503
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
610.401.110 442.850.503
Banka Kredileri
11 603.000.000 441.554.641
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 7.401.110 1.295.862
Diğer Borçlar
360.268.647 325.929.254
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 340.499.459 310.577.966
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 19.769.188 15.351.288
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.403.702.041 1.397.333.566
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 3.234.471 8.950.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.400.467.570 1.388.383.241
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.920.659 4.885.814
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 4.902.148 3.178.888
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 6.018.511 1.706.926
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.385.292.457 2.170.999.137
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.964.200.710 2.291.164.047
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.340.929.955 1.271.348.099
Ödenmiş Sermaye
19 1.000.000.000 267.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
281.235.492 1.013.735.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.042.334 1.336.048
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.042.334 1.336.048
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 1.830.292 1.830.292
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -787.958 -494.244
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.146.580 10.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -13.370.021 -40.324.648
Net Dönem Karı veya Zararı
2.069.875.570 29.091.207
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.340.929.955 1.271.348.099
TOPLAM KAYNAKLAR
7.305.130.665 3.562.512.146
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 821.569.739 799.078.275 0 799.078.275
Satışların Maliyeti
20 -523.267.215 -738.067.373 759.417 -738.067.373
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
298.302.524 61.010.902 759.417 61.010.902
BRÜT KAR (ZARAR)
298.302.524 61.010.902 759.417 61.010.902
Genel Yönetim Giderleri
21 -22.553.476 -2.128.451 -9.415.791 -1.650.980
Pazarlama Giderleri
21 -7.176.690 -9.166.466 -4.461.404 -2.591.567
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 4.822.443 137.680 3.078.857 96.788
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -2.147.619 -595.843 -585.867 -246.980
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
271.247.182 49.257.822 -10.624.788 56.618.163
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 1.828.837.347 1.809.897.687
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
22 718.907 153.997 -50.365 -4.560
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.100.803.436 49.411.819 1.799.222.534 56.613.603
Finansman Gelirleri
23 4.632.578 5.308.954 1.455.746 613.401
Finansman Giderleri
23 -35.560.444 -169.627 -33.969.722 -56.540
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.069.875.570 54.551.146 1.766.708.558 57.170.464
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.200.717 -14.292.042
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -642.719 4.030
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -11.557.998 -14.296.072
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.069.875.570 42.350.429 1.766.708.558 42.878.422
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.069.875.570 42.350.429 1.766.708.558 42.878.422
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.069.875.570 42.350.429 1.766.708.558 42.878.422
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç 27 2,07000000 0,04000000 1,77000000 0,04000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19 -293.714 818.470 -96.709
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 807.898
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-293.714 10.572 -96.709
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-293.714 818.470 -96.709
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.069.581.856 43.168.899 1.766.611.849 42.878.422
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.069.581.856 43.168.899 1.766.611.849 42.878.422
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074777
BIST