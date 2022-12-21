***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 28.11.2022Genel Kurul Tarihi 21.12.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.12.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulv. Next Level A Blok Kat:1 No:1Gündem Maddeleri1 - Toplantı açılışı ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı tutanakları ve diğer evrakları imzalanması hususunda yetki verilmesi,3 - Kayıtlı sermaye tavanının arttırılması ve süresinin yeniden belirlenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin 8.maddesinin tadil metninin görüşülerek oylanması.4 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 MADDE 8 ESKIYENI.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 2 PASİFİK 2022 OUGK GÜNDEM VEKALETNAME VE BİLGİ NOTLARI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Kayıtlı Sermaye Tavanına yönelik Esas Sözleşme değişikliği kabul edilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 tutanakkapsn.pdf - TutanakEK: 2 HAZİRUN KAP 21122002.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarToplantı yapılmış olup. Karar - tutanak ve hazirun ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088965BIST