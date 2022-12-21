***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.12.2022 15:29
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 28.11.2022
Genel Kurul Tarihi 21.12.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.12.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulv. Next Level A Blok Kat:1 No:1
Gündem Maddeleri
1 - Toplantı açılışı ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı tutanakları ve diğer evrakları imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - Kayıtlı sermaye tavanının arttırılması ve süresinin yeniden belirlenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin 8.maddesinin tadil metninin görüşülerek oylanması.
4 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 MADDE 8 ESKIYENI.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 PASİFİK 2022 OUGK GÜNDEM VEKALETNAME VE BİLGİ NOTLARI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Kayıtlı Sermaye Tavanına yönelik Esas Sözleşme değişikliği kabul edilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 tutanakkapsn.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN KAP 21122002.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Toplantı yapılmış olup. Karar - tutanak ve hazirun ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088965
BIST