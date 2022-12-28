***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Tescil ve İlanı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 28.11.2022Genel Kurul Tarihi 21.12.2022ASİFİK 2022 OUGK GÜNDEM VEKALETNAME VE BİLGİ NOTLARI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Kayıtlı Sermaye Tavanına yönelik Esas Sözleşme değişikliği kabul edilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 26.12.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 tutanakkapsn.pdf - TutanakEK: 2 HAZİRUN KAP 21122002.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarToplantı yapılmış olup. Karar - tutanak ve hazirun ekte sunulmuştur.Genel Kurul Kararları 26.12.2022 tarihi itibari ile tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090850BIST