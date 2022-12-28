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***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.12.2022 18:13
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Tescil ve İlanı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 28.11.2022
Genel Kurul Tarihi 21.12.2022ASİFİK 2022 OUGK GÜNDEM VEKALETNAME VE BİLGİ NOTLARI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Kayıtlı Sermaye Tavanına yönelik Esas Sözleşme değişikliği kabul edilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 26.12.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 tutanakkapsn.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN KAP 21122002.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Toplantı yapılmış olup. Karar - tutanak ve hazirun ekte sunulmuştur.
Genel Kurul Kararları 26.12.2022 tarihi itibari ile tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090850


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Altın Gr. 1.086 1.086 -2,36  
Cumhuriyet 7.297 7.407 7,00  
Tam 7.327 7.391 -8,00  
Yarım 3.548 3.619 -4,00  
Çeyrek 1.780 1.809 -2,00  
Gümüş.Ons 23,56 23,60 -0,45  
Gümüş Gr. 14,15 14,17 -0,27  
B. Petrol 83,39 83,39 -1,29  
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