***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 17.03.2023Genel Kurul Tarihi 12.04.2023Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.04.2023Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level A Blok Ofis Kule T Katı Jüpiter Toplantı SalonuGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve yetkilendirilmesi.2 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi3 - 2022 yılı raporlarının, Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri5 - Yönetim Kurulu üyelerin yeniden seçilerek Yönetim Kurulu'nun oluşturularak karara bağlanması6 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması7 - Yönetim Kurulu Üyelerine,Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması8 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı önerisinin görüşülerek karara bağlanması9 - Geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve müzakereye açılarak onaya sunulması10 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılı sınırının belirlenmesi11 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin Genel Kurul onayına sunulması12 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında, 2022 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi13 - Şirket ilişkili taraflar işlemleri hakkında yatırımcıların bilgilendirilmesi ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi14 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2022 yılında yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi15 - 15 Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Pasifik-GYO-12-Aylik-2022-FR.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantımız yapılmış olup sonuçlar ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 25.04.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Toplantı tutanağı2022sn.pdf - TutanakEK: 2 hazirunsn2022sn.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar25 Nisan 2023 tarihli 10818 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile Genel Kurul Tescili yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140899BIST