***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
09.06.2022 16:23
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ve ortaklarımız hakkında özellikle sosyal medya ve hisse gruplarının bulunduğu platformlarda gerçek dışı haberler yapılmakta ve bu mesnetsiz iddiaların Şirketimiz pay fiyatında dalgalanmalara yol açabilecek nitelikte olduğu değerlendirilmektedir. Bu kapsamda ilgili duyumlar ve asılsız söylentiler nedeniyle olumsuz etkilenen yatırımcılarımız, şikayetlerini tarafımıza iletmektedirler.
Şirketimizin ticari faaliyetlerini ve karlılığını negatif yönde etkileyen herhangi bir gelişme bulunmamakla birlikte, Ankara ve İstanbul'daki projelerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir.
Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi akışı SPK düzenlemeleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web adresimizde yapılan resmi duyurular şeklinde yapılmaktadır. Bahsedilen platformlar haricindeki haberlere itibar edilmemesi siz değerli ortaklarımızın mağdur olmaması açısından önem arz etmektedir. Olumsuz haber ve söylentilerin gerçeği yansıtmadığını beyan eder ve her türlü yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036467
BIST
17:212.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 10,18
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
17:2117,2374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1112
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2475
En Düşük
17,0843
17:2118,4768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0830
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6578
En Düşük
18,3717
17:211.020,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,66
|Açılış
|: 1.020,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.026,69
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:21
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|61.280.717
|% 9,98
|
|EUREN
|19,65
|39.628.627
|% 9,96
|
|FONET
|13,05
|75.311.392
|% 9,76
|
|FLAP
|4,31
|88.251.116
|% 9,67
|
|OYYAT
|68,85
|92.852.282
|% -10,00
|
|TSGYO
|6,75
|51.887.665
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|38.058.994
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|404,80
|33.571.182
|% -7,92
|
|THYAO
|47,08
|6.609.445.400
|% 0,77
|
|SISE
|22,50
|2.943.144.895
|% 2,93
|
|SASA
|43,46
|2.176.963.356
|% 1,49
|
|SAHOL
|19,75
|1.715.434.546
|% -0,55
|
|TOASO
|63,20
|1.361.447.798
|% -4,31
|
|EKGYO
|2,63
|656.775.316
|% -1,87
|
|SEGYO
|1,20
|248.776.838
|% -4,76
|
|DOHOL
|4,02
|811.224.603
|% 1,26
|
|YKBNK
|4,62
|839.361.081
|% 0,87
|
|ODAS
|2,92
|489.508.408
|% 1,74
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2230
|17,2374
|% 0,65
|
|Euro
|18,4240
|18,4768
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,5221
|21,6300
|% 0,54
|
|Frank
|17,6024
|17,7084
|% 0,97
|
|Riyal
|4,5771
|4,6000
|% 0,55
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|-12,93
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|6.805
|6.908
|-10,00
|
|Tam
|6.759
|6.929
|-28,35
|
|Yarım
|3.267
|3.352
|-13,71
|
|Çeyrek
|1.638
|1.676
|-6,85
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|-0,09
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,01
|