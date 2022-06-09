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***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

09.06.2022 16:23
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama


***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

    Şirketimiz ve ortaklarımız hakkında özellikle sosyal medya ve hisse gruplarının bulunduğu platformlarda gerçek dışı haberler yapılmakta ve bu mesnetsiz iddiaların Şirketimiz pay fiyatında dalgalanmalara yol açabilecek nitelikte olduğu değerlendirilmektedir. Bu kapsamda ilgili duyumlar ve asılsız söylentiler nedeniyle olumsuz etkilenen yatırımcılarımız, şikayetlerini tarafımıza iletmektedirler.
    Şirketimizin ticari faaliyetlerini ve karlılığını negatif yönde etkileyen herhangi bir gelişme bulunmamakla birlikte, Ankara ve İstanbul'daki projelerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir. 
    Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi akışı SPK düzenlemeleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web adresimizde yapılan resmi duyurular şeklinde yapılmaktadır. Bahsedilen platformlar haricindeki haberlere itibar edilmemesi siz değerli ortaklarımızın mağdur olmaması açısından önem arz etmektedir. Olumsuz haber ve söylentilerin gerçeği yansıtmadığını beyan eder ve her türlü yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036467


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