***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
07.11.2022 13:24
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporumuz ekte yatırımcıların bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077272
BIST
14:454.320
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 102,66
|Açılış
|: 4.217
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.320
En Düşük
4.230
14:4518,6054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0391
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
14:4518,5827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0914
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
14:451.003,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 1.003,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler14:45
|POLTK
|968,10
|17.613.986
|% 10,00
|
|EREGL
|36,62
|4.971.496.308
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|61.875.595
|% 9,96
|
|VAKKO
|41,32
|67.564.495
|% 9,95
|
|INVEO
|28,30
|74.674.023
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|15.721.032
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,32
|17.408.947
|% -8,50
|
|PRKME
|14,44
|119.011.048
|% -7,61
|
|MERCN
|25,68
|74.663.456
|% -7,36
|
|KRDMD
|13,81
|5.524.755.826
|% 6,23
|
|THYAO
|103,80
|5.109.951.958
|% -0,38
|
|EREGL
|36,62
|4.971.496.308
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,82
|3.278.265.339
|% 4,78
|
|PETKM
|14,31
|3.131.919.447
|% 2,21
|
|EKGYO
|4,82
|3.278.265.339
|% 4,78
|
|KRDMD
|13,81
|5.524.755.826
|% 6,23
|
|PETKM
|14,31
|3.131.919.447
|% 2,21
|
|ISCTR
|9,32
|1.820.817.382
|% 4,13
|
|HALKB
|9,14
|1.626.088.907
|% 7,03
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6030
|18,6054
|% 0,21
|
|Euro
|18,5723
|18,5827
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,2784
|21,3852
|% 1,03
|
|Frank
|18,7334
|18,8462
|% 0,71
|
|Riyal
|4,9368
|4,9616
|% 0,23
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-4,65
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|6.682
|6.783
|-6,00
|
|Tam
|6.716
|6.764
|130,00
|
|Yarım
|3.272
|3.307
|63,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.654
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|20,66
|20,69
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,38
|12,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|98,30
|98,30
|-0,27
|
Seans Raporu
14:45
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15:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 134, 86 artarak (% 2.94 ) 4, 719
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Yüzde 8.57 oranında artışla 27.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 115, 572 adet işlem