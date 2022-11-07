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***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

07.11.2022 13:24
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsay


***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporumuz ekte yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.   Saygılarımızla



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077272


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DESA 39,08 61.875.595 % 9,96  
VAKKO 41,32 67.564.495 % 9,95  
INVEO 28,30 74.674.023 % 9,95  
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Dolar 18,6030 18,6054 % 0,21  
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Riyal 4,9368 4,9616 % 0,23  
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Altın Ons 1.677 1.677 -4,65  
Altın Gr. 1.004 1.004 -0,05  
Cumhuriyet 6.682 6.783 -6,00  
Tam 6.716 6.764 130,00  
Yarım 3.272 3.307 63,00  
Çeyrek 1.641 1.654 33,00  
Gümüş.Ons 20,66 20,69 -0,18  
Gümüş Gr. 12,38 12,40 -0,07  
B. Petrol 98,30 98,30 -0,27  
Seans Raporu 14:45
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