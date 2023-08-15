***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
15.08.2023 11:09
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporumuz ekte yatırımcıların bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185521
BIST
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12:207.698
En Düşük
|Değişim
|: -0,51%
|| -39,77
|Açılış
|: 7.764
|
|Önceki Kapanış
|: 7.737
|
7.669
En Yüksek
7.769
12:2027,0594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0527
|Açılış
|: 27,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1050
|
27,0752
En Düşük
27,0103
12:2029,6026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1289
|Açılış
|: 29,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,6142
En Düşük
29,4400
12:201.655,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,25
|Açılış
|: 1.655,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.656,19
|
1.660,56
En Düşük
1.655,47
BIST En Aktif Hisseler12:18
|ORGE
|46,20
|123.931.857
|% 10,00
|
|BARMA
|19,91
|20.852.918
|% 10,00
|
|VAKKO
|77,00
|21.456.897
|% 10,00
|
|TETMT
|1.191,60
|7.845.580
|% 10,00
|
|FORTE
|116,70
|59.169.234
|% 9,99
|
|PARSN
|104,50
|410.348.969
|% -9,99
|
|SDTTR
|360,00
|492.389.843
|% -9,98
|
|AVHOL
|96,50
|93.510.920
|% -8,53
|
|ULUFA
|9,04
|70.797.496
|% -7,00
|
|ATSYH
|49,00
|66.787
|% -6,58
|
|ASTOR
|140,00
|5.305.343.027
|% 0,00
|
|THYAO
|262,20
|4.847.585.737
|% 0,31
|
|KRDMD
|25,94
|2.081.128.389
|% 3,35
|
|EREGL
|42,36
|2.065.461.688
|% -0,47
|
|GESAN
|112,60
|1.766.077.430
|% 6,63
|
|ZOREN
|4,95
|1.589.439.755
|% 9,27
|
|ADESE
|2,32
|435.955.082
|% -5,69
|
|SKBNK
|3,97
|528.577.676
|% -1,73
|
|KRDMD
|25,94
|2.081.128.389
|% 3,35
|
|YKBNK
|16,05
|1.120.352.197
|% 1,33
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0563
|27,0600
|% 0,20
|
|Euro
|29,5827
|29,6067
|% 0,45
|
|Sterlin
|34,2526
|34,4244
|% 0,30
|
|Frank
|30,7523
|30,9375
|% 0,41
|
|Riyal
|7,1926
|7,2287
|% 0,22
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-4,28
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|0,80
|
|Cumhuriyet
|11.337
|11.509
|-4,00
|
|Tam
|11.106
|11.173
|-33,00
|
|Yarım
|5.570
|5.612
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.806
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,50
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,59
|19,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|86,03
|86,03
|-0,18
|