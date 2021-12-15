***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15/12/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuEyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi 244 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre satışı işiİhaleyi Açan TarafEyüpsultan Belediye Başkanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarPasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş & Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. Adi OrtaklığıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı99İhaleye Teklif Verme Tarihi15/12/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale SonucuDevam Ediyorİhale Bedeli657.000.000,00 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz Pasifik GYO A.Ş. ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş' den oluşan ve şirketimizin %99 pay ile Pilot ortak olduğu Adi Ortaklık, Eyüpsultan Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen "Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi 244 Ada 1 Parsel'de yer alan 35.966,98 m2 arsanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışı işi" ihalesinin 15.12.2021 tarihindeki oturumuna katılmıştır. Yapılan ihalede satın alma bedeli olarak 657.000.000,00 TL ile en yüksek teklif şirketimiz tarafından verilmiştir.İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, düzenleyen kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet beklenecektir. Süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983370BIST