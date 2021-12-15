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***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

15.12.2021 14:26
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/12/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi 244 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre satışı işi
İhaleyi Açan Taraf
Eyüpsultan Belediye Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş & Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. Adi Ortaklığı
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
99
İhaleye Teklif Verme Tarihi
15/12/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
Devam Ediyor
İhale Bedeli
657.000.000,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

   Şirketimiz Pasifik GYO A.Ş. ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş' den oluşan ve şirketimizin %99 pay ile Pilot ortak olduğu Adi Ortaklık, Eyüpsultan Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen "Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi 244 Ada 1 Parsel'de yer alan 35.966,98 m2 arsanın  2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışı işi" ihalesinin 15.12.2021 tarihindeki oturumuna katılmıştır. Yapılan ihalede satın alma bedeli olarak 657.000.000,00 TL ile en yüksek teklif şirketimiz tarafından verilmiştir.
İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, düzenleyen kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet beklenecektir. Süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983370


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CEOEM 14,96 65.175.521 % 10,00  
DOGUB 3,85 3.372.636 % 10,00  
PKENT 5.512,10 4.348.843 % 10,00  
TETMT 275,00 6.138.052 % 10,00  
ISKUR 664.400,00 1.974.800 % 10,00  
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Riyal 3,9294 3,9491 % 2,71  
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Altın Ons 1.778 1.778 0,16  
Altın Gr. 845 845 25,70  
Cumhuriyet 5.592 5.676 184,00  
Tam 5.562 5.706 183,54  
Yarım 2.688 2.760 88,79  
Çeyrek 1.348 1.380 44,39  
Gümüş.Ons 22,03 22,07 -0,02  
Gümüş Gr. 10,50 10,52 0,02  
B. Petrol 74,39 74,39 0,07  
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