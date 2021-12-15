***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
15.12.2021 14:34
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi 246 Ada 5 Parsel sayılı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışı işi
İhaleyi Açan Taraf
Eyüpsultan Belediye Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. & Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.Adi Ortaklığı
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
99
İhaleye Teklif Verme Tarihi
15/12/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
Devam Ediyor
İhale Bedeli
1.117.000.000,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
Şirketimiz Pasifik GYO A.Ş. ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş' den oluşan ve şirketimizin %99 pay ile Pilot ortak olduğu Adi Ortaklık, Eyüpsultan Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen "Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi 246 Ada 5 Parsel'de yer alan 42.596,97 m2 arsanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışı işi" ihalesinin 15.12.2021 tarihindeki oturumuna katılmıştır. Yapılan ihalede satın alma bedeli olarak 1.117.000.000,00 TL ile en yüksek teklif şirketimiz tarafından verilmiştir.
İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, düzenleyen kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet beklenecektir. Süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983371
BIST