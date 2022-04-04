***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15/12/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuEyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi 246 Ada 5 Parsel sayılı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışı işiİhaleyi Açan TarafEyüpsultan Belediye Başkanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarPasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. & Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. Adi OrtaklığıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı99İhaleye Teklif Verme Tarihi15/12/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarih04/01/2022İhale Sonucuİhale ortaklığımıza verilmiştir.İhale Bedeli1.117.000.000,00 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz Pasifik GYO A.Ş. ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş' den oluşan ve şirketimizin %99 pay ile Pilot ortak olduğu Adi Ortaklığın, Eyüpsultan Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen "Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi 246 Ada 5 Parsel'de yer alan 42.596,97 m2 arsanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışı işi" ihalesini kazanması sonucunda, Pasifik GYO-Pasifik İnşaat Kemerburgaz Adi Ortaklığı ile Eyüpsultan Belediye Başkanlığı arasında 01.04.2022 tarihinde Satış Sözleşmesi imzalanmış, sözleşme kapsamında 279.250.000,00.-TL peşinat ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun Bilgisine Sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015336BIST