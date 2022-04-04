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***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

04.04.2022 10:02
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/12/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi 246 Ada 5 Parsel sayılı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışı işi
İhaleyi Açan Taraf
Eyüpsultan Belediye Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. & Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. Adi Ortaklığı
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
99
İhaleye Teklif Verme Tarihi
15/12/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
04/01/2022
İhale Sonucu
İhale ortaklığımıza verilmiştir.
İhale Bedeli
1.117.000.000,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şirketimiz Pasifik GYO A.Ş. ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş' den oluşan ve şirketimizin %99 pay ile Pilot ortak olduğu Adi Ortaklığın, Eyüpsultan Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen "Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi 246 Ada 5 Parsel'de yer alan 42.596,97 m2 arsanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışı işi" ihalesini kazanması sonucunda, Pasifik GYO-Pasifik İnşaat Kemerburgaz Adi Ortaklığı ile Eyüpsultan Belediye Başkanlığı arasında 01.04.2022 tarihinde Satış Sözleşmesi imzalanmış, sözleşme kapsamında 279.250.000,00.-TL peşinat ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun Bilgisine Sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015336


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LIDER 20,50 2.871.394 % 9,92  
GEREL 4,79 38.379.706 % 9,86  
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Riyal 3,9088 3,9284 % 0,16  
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Altın Ons 1.930 1.931 5,32  
Altın Gr. 913 913 3,72  
Cumhuriyet 6.022 6.113 -15,00  
Tam 6.023 6.173 28,80  
Yarım 2.911 2.986 13,94  
Çeyrek 1.460 1.493 6,97  
Gümüş.Ons 24,77 24,80 0,15  
Gümüş Gr. 11,70 11,72 0,08  
B. Petrol 105 105 0,42  
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