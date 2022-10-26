***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuMuğla Bodrum Ortakent Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşiİhaleyi Açan TarafEmlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarPasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihiİhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. ortak girişimi, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından 25.10.2022 tarihinde düzenlenen "Muğla Bodrum Ortakent Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 1. oturumuna (ön yeterlilik bölümüne) katılmıştır. İhale süreci ile ilgili gelişmeler ayrıca duyurulacaktır. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074217BIST