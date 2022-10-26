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***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

26.10.2022 09:00
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Muğla Bodrum Ortakent Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi
İhaleyi Açan Taraf
Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
-
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şirketimiz  Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.  ortak girişimi, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından 25.10.2022 tarihinde  düzenlenen "Muğla Bodrum Ortakent Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 1. oturumuna (ön yeterlilik bölümüne) katılmıştır. İhale süreci ile ilgili gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.   Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074217


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GOLTS 107,20 53.761.242 % 9,95  
DOGUB 10,29 5.020.163 % 9,94  
METUR 5,65 20.646.155 % 9,92  
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12:42 Alış Satış %  
Dolar 18,6024 18,6184 % 0,08  
Euro 18,6627 18,6735 % 0,66  
Sterlin 21,4855 21,5932 % 0,98  
Frank 18,7482 18,8611 % 0,63  
Riyal 4,9356 4,9603 % 0,03  
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12:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.670 1.670 17,10  
Altın Gr. 1.000 1.000 10,90  
Cumhuriyet 6.695 6.797 47,00  
Tam 6.718 6.785 27,00  
Yarım 3.273 3.317 16,00  
Çeyrek 1.642 1.661 9,00  
Gümüş.Ons 19,64 19,69 0,32  
Gümüş Gr. 11,79 11,80 0,21  
B. Petrol 92,06 92,06 0,32  
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