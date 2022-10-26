***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
26.10.2022 09:00
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Muğla Bodrum Ortakent Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi
İhaleyi Açan Taraf
Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
-
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. ortak girişimi, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından 25.10.2022 tarihinde düzenlenen "Muğla Bodrum Ortakent Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 1. oturumuna (ön yeterlilik bölümüne) katılmıştır. İhale süreci ile ilgili gelişmeler ayrıca duyurulacaktır. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074217
BIST
12:443.981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 6,37
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.975
12:4418,6122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
12:4418,6718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1210
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
12:44999,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 10,84
|Açılış
|: 999,25
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler12:42
|TUREX
|16,07
|29.866.049
|% 9,99
|
|DERHL
|7,27
|127.688.562
|% 9,98
|
|GOLTS
|107,20
|53.761.242
|% 9,95
|
|DOGUB
|10,29
|5.020.163
|% 9,94
|
|METUR
|5,65
|20.646.155
|% 9,92
|
|AGYO
|7,53
|42.133.942
|% -9,93
|
|ACSEL
|58,05
|49.247.094
|% -6,37
|
|ALKA
|37,26
|159.391.592
|% -5,67
|
|UFUK
|64,05
|2.237.561
|% -5,32
|
|BEYAZ
|15,23
|37.895.305
|% -4,81
|
|THYAO
|99,95
|2.669.899.282
|% -0,55
|
|AKBNK
|15,80
|1.485.472.666
|% 1,80
|
|SISE
|33,46
|1.148.603.111
|% -1,06
|
|TUPRS
|367,90
|1.024.205.652
|% -1,76
|
|SASA
|105,00
|973.383.916
|% 0,00
|
|TSKB
|3,16
|662.570.945
|% -0,63
|
|SKBNK
|2,12
|427.187.022
|% -1,85
|
|EKGYO
|4,57
|618.773.352
|% 0,88
|
|ISGYO
|8,92
|895.174.710
|% 1,25
|
|AKBNK
|15,80
|1.485.472.666
|% 1,80
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6024
|18,6184
|% 0,08
|
|Euro
|18,6627
|18,6735
|% 0,66
|
|Sterlin
|21,4855
|21,5932
|% 0,98
|
|Frank
|18,7482
|18,8611
|% 0,63
|
|Riyal
|4,9356
|4,9603
|% 0,03
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|17,10
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|10,90
|
|Cumhuriyet
|6.695
|6.797
|47,00
|
|Tam
|6.718
|6.785
|27,00
|
|Yarım
|3.273
|3.317
|16,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.661
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,69
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|0,21
|
|B. Petrol
|92,06
|92,06
|0,32
|