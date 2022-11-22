***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
22.11.2022 19:11
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz İhalesi
İhaleyi Açan Taraf
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
%99
İhaleye Teklif Verme Tarihi
-
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
22/11/2022
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz 22.11.2022 tarihinde (bugün), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından düzenlenen " İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi " ihalesinin 2. oturumuna katılmış olup İş ortaklığımıza ait teklif en yüksek üç teklif arasında yer almamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081672
BIST
18:054.781
En Yüksek
|Değişim
|: 4,60%
|| 210,42
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.781
En Düşük
4.567
18:0518,6208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
18:0519,1282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0538
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1780
En Düşük
19,0421
18:051.042,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,38
|Açılış
|: 1.042,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.048,15
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|41,14
|4.780.037.562
|% 10,00
|
|IMASM
|169,40
|45.420.430
|% 10,00
|
|PRDGS
|13,86
|121.672.585
|% 10,00
|
|RNPOL
|22,00
|88.071.719
|% 10,00
|
|UZERB
|68,75
|683.306
|% 10,00
|
|COSMO
|85,60
|6.491.029
|% -9,99
|
|SILVR
|17,34
|24.085.572
|% -9,97
|
|MZHLD
|153,00
|148.139.156
|% -9,68
|
|KERVN
|1,15
|3.148.172
|% -9,45
|
|SUMAS
|104,70
|1.158.896
|% -4,82
|
|THYAO
|111,20
|10.175.313.650
|% 4,02
|
|EREGL
|40,70
|9.540.905.656
|% 7,96
|
|KRDMD
|13,63
|6.726.519.319
|% 3,65
|
|YKBNK
|11,53
|5.273.203.978
|% 1,05
|
|SASA
|149,40
|5.238.215.432
|% 9,93
|
|EKGYO
|6,09
|5.121.624.354
|% 5,36
|
|KRDMD
|13,63
|6.726.519.319
|% 3,65
|
|YKBNK
|11,53
|5.273.203.978
|% 1,05
|
|ISCTR
|10,12
|3.735.615.136
|% 3,79
|
|SKBNK
|2,49
|784.769.122
|% 1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6079
|18,6098
|% -0,06
|
|Euro
|19,1140
|19,1354
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,0397
|22,1502
|% 0,45
|
|Frank
|19,4455
|19,5627
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9370
|4,9618
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|2,52
|
|Altın Gr.
|1.042
|1.042
|1,41
|
|Cumhuriyet
|6.982
|7.087
|-10,00
|
|Tam
|6.983
|7.063
|-9,00
|
|Yarım
|3.392
|3.453
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.726
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,02
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,56
|12,58
|0,10
|
|B. Petrol
|89,51
|89,51
|2,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TUPRS
Yüzde 8.53 oranında artışla 469.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 255, 810 adet işlem
-
17:58LIDER
Yüzde 8.81 oranında artışla 57.45 lira fiyatla işlem gören hissede 336, 949 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 206, 77 artarak (% 4.18 ) 5, 152
-
17:56
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, KRDMD
-
17:56XU100
Endeks 4, 757 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 08 üstünde . İşlem hacmi 117, 005.00 milyon TL de