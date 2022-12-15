***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuMuğla Bodrum Türkbükü İhalesiİhaleyi Açan TarafEmlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarPasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı99İhaleye Teklif Verme Tarihi15/12/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz 15.12.2022 tarihinde, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından düzenlenen "Muğla Bodrum Türkbükü" ihalesinin 2. oturumuna katılmış olup, en iyi teklif ortaklığımız tarafından verilmiştir.Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 7.770.000.000 TLArsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 3.496.500.000 TLArsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %45İhale ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087638BIST