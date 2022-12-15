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***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

15.12.2022 18:50
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Muğla Bodrum Türkbükü İhalesi
İhaleyi Açan Taraf
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
99
İhaleye Teklif Verme Tarihi
15/12/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şirketimiz 15.12.2022 tarihinde, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından düzenlenen "Muğla Bodrum Türkbükü" ihalesinin 2. oturumuna katılmış olup,  en iyi teklif ortaklığımız tarafından verilmiştir.
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 7.770.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 3.496.500.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %45
İhale ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087638


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UZERB 196,90 1.908.946 % 10,00  
ULAS 11,22 5.683.364 % 10,00  
EPLAS 28,82 39.050.607 % 10,00  
ISATR 358.380,00 358.380 % 10,00  
OZSUB 26,42 150.447.565 % 9,99  
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Riyal 4,9436 4,9684 % 0,10  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 -29,45  
Altın Gr. 1.066 1.066 -15,45  
Cumhuriyet 7.170 7.278 -79,00  
Tam 7.205 7.264 -64,00  
Yarım 3.489 3.551 -32,00  
Çeyrek 1.750 1.775 -16,00  
Gümüş.Ons 23,12 23,15 -0,76  
Gümüş Gr. 13,90 13,92 -0,41  
B. Petrol 82,08 82,08 -0,62  
Seans Raporu 18:05
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