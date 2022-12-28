***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Sistemi Tavanı Tescil İşlemi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.11.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 10.11.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 22.11.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.12.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 26.12.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL'ye artırılması ve yönetim kurulunun yetki süresinin 2022-2026 olarak değiştirilmesi amacıyla şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin ekte bulunan şekilde tadil edilmesi için yapılmış başvuru SPK 22.11.2022 tarih E-12233903-340.08- 29070 nolu yazısı ile onaylanmıştır. Bunu takip eden 25.11.2022 tarihli başvurumuza Ticaret Bakanlığı 25.11.2022 tarihli E-50035491-431.02-00080362729 sayılı yazısı ile başvurumuzun onayladığını bildirmiştir.26.12.2022 tarihinde ilgii Genel Kurul Kararı tescil edilerek kayıtlı sermaye sistemi tavanı artırılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 MADDE 8 ESKİ YENİ.pdfEK: 2 SPK onayı.pdfEK: 3 Ticaret Bakanlığı İzni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090856BIST