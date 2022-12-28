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***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.12.2022 18:16
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Sistemi Tavanı Tescil İşlemi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.11.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 10.11.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.11.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.12.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 26.12.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL'ye artırılması ve yönetim kurulunun yetki süresinin 2022-2026 olarak değiştirilmesi amacıyla şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin ekte bulunan şekilde tadil edilmesi için yapılmış başvuru SPK 22.11.2022 tarih E-12233903-340.08- 29070 nolu yazısı ile onaylanmıştır. Bunu takip eden 25.11.2022 tarihli başvurumuza Ticaret Bakanlığı 25.11.2022 tarihli E-50035491-431.02-00080362729 sayılı yazısı ile başvurumuzun onayladığını bildirmiştir.
26.12.2022 tarihinde ilgii Genel Kurul Kararı tescil edilerek kayıtlı sermaye sistemi tavanı artırılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 MADDE 8 ESKİ YENİ.pdf
EK: 2 SPK onayı.pdf
EK: 3 Ticaret Bakanlığı İzni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090856


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