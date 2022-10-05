***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
05.10.2022 18:19
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul tarafından 05.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11622 sayılı gönderilen yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda, Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, mevcut durum itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067619
BIST
18:053.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 26,39
|Açılış
|: 3.487
|
|Önceki Kapanış
|: 3.458
|
3.508
En Düşük
3.425
18:0518,5891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0179
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,6459
En Düşük
18,5464
18:0518,3416
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,2049
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,5901
En Düşük
18,2849
18:051.020,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -9,93
|Açılış
|: 1.020,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.030,48
|
1.033,98
En Düşük
1.016,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CELHA
|15,73
|9.823.849
|% 10,00
|
|TRCAS
|16,19
|164.929.298
|% 9,99
|
|BFREN
|1.608,00
|130.087.073
|% 9,99
|
|ZOREN
|4,74
|789.897.732
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,89
|1.588.834
|% 9,97
|
|ROYAL
|5,13
|717.038
|% -10,00
|
|INFO
|10,72
|32.013.523
|% -9,99
|
|KIMMR
|9,86
|561.359
|% -9,95
|
|ATSYH
|125,90
|6.609.435
|% -9,94
|
|ULUFA
|4,11
|29.041.312
|% -8,67
|
|THYAO
|84,80
|8.723.784.824
|% 4,95
|
|SASA
|82,75
|6.254.311.222
|% 5,55
|
|EKGYO
|4,22
|3.209.844.206
|% 0,24
|
|PETKM
|14,61
|3.103.119.708
|% 9,85
|
|SISE
|28,36
|2.891.305.690
|% 3,65
|
|EKGYO
|4,22
|3.209.844.206
|% 0,24
|
|YKBNK
|7,81
|2.616.095.375
|% 0,90
|
|PETKM
|14,61
|3.103.119.708
|% 9,85
|
|HALKB
|7,60
|1.675.846.222
|% -6,06
|
|DOHOL
|5,11
|1.111.148.834
|% -0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5762
|18,5899
|% 0,10
|
|Euro
|18,3121
|18,3289
|% -1,17
|
|Sterlin
|20,8204
|20,9248
|% -1,97
|
|Frank
|18,7730
|18,8861
|% -0,54
|
|Riyal
|4,9268
|4,9515
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-17,28
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-8,99
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-3,00
|
|Tam
|6.843
|6.916
|-59,00
|
|Yarım
|3.334
|3.380
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.690
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,30
|20,33
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,12
|-0,47
|
|B. Petrol
|93,38
|93,38
|1,58
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ELITE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 980, 758 adet işlem
-
17:58ASUZU
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 197.50 lira fiyatla işlem gören hissede 883, 075 adet işlem
-
17:57GARAN
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 20.56 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 190, 677 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 6 kaybederek (% -0.41 ) 3, 068
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CELHA, NTGAZ, SEKFK, BFREN, ULUUN