***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.03.2022 11:13
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Yönetim Kurulu toplantıları ve ilgili komitelere yönelik çalışma usul ve esasları belirlenmiş olup ekte kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007703
BIST
11:251.981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -9,74
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.976
11:2514,3137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0995
|Açılış
|: 14,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,3957
En Düşük
14,1994
11:2515,5785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0025
|Açılış
|: 15,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6379
En Düşük
15,4420
11:25918,47
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 19,23
|Açılış
|: 918,47
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler11:25
|EKIZ
|7,13
|690.377
|% 9,86
|
|PETUN
|24,08
|37.354.227
|% 9,16
|
|ULUUN
|8,04
|101.323.798
|% 9,09
|
|OZKGY
|8,44
|41.694.792
|% 7,93
|
|OZKGY
|8,44
|41.694.792
|% 7,93
|
|USAK
|1,49
|56.753.281
|% -9,15
|
|ODAS
|1,35
|158.336.700
|% -7,53
|
|DIRIT
|3,43
|46.188
|% -7,05
|
|GWIND
|6,83
|25.267.999
|% -6,18
|
|KAPLM
|47,00
|134.843
|% -6,09
|
|KRDMD
|13,87
|1.128.739.836
|% 2,59
|
|EREGL
|34,52
|743.367.441
|% 1,53
|
|THYAO
|24,86
|578.113.388
|% -1,74
|
|TUPRS
|198,80
|485.768.422
|% 1,69
|
|ASELS
|23,80
|482.860.966
|% -1,65
|
|ODAS
|1,35
|158.336.700
|% -7,53
|
|KRDMD
|13,87
|1.128.739.836
|% 2,59
|
|EKGYO
|2,05
|156.671.213
|% 0,49
|
|PETKM
|8,20
|440.476.069
|% 2,50
|
|DOHOL
|2,91
|137.651.016
|% 0,69
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2997
|14,3137
|% 0,70
|
|Euro
|15,5509
|15,5785
|% 0,02
|
|Sterlin
|18,7907
|18,8850
|% 0,07
|
|Frank
|15,4480
|15,5411
|% 0,04
|
|Riyal
|3,7988
|3,8179
|% 0,57
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.997
|1.998
|29,82
|
|Altın Gr.
|914
|914
|15,25
|
|Cumhuriyet
|5.968
|6.058
|51,00
|
|Tam
|5.938
|6.086
|147,52
|
|Yarım
|2.870
|2.944
|71,36
|
|Çeyrek
|1.439
|1.472
|35,68
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|0,16
|
|B. Petrol
|128
|128
|9,49
|