Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.04.2022 10:02
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/04/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

KONUM   ADA PARSEL     YÜZÖLÇÜM   PEŞİN ÖDEME TUTARI (TL)
İstanbul Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi 244 Ada 1 Parsel *  35.966,98 m2  164.250.000,00
İstanbul Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi 246 Ada 5 Parsel ** 45.596,97 m2  279.250.000,00
* 244 Ada 1 Parsel için 525.712.275 TL, ** 246 Ada 5 Parsel için 893.790.885 TL Eyüpsultan Belediyesi lehine kanuni ipotek tesis edilmiştir.
Şirketimiz proje geliştirme faaliyetleri kapsamında, aşağıda detayları verilen arsaların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelerine katılım sağlanmış ve teklifimiz uygun görülerek satış sözleşmesi imzalanmıştır.  Her iki kazanılmış ihale için Şirketimiz tarafından toplam 443.500.000,00 TL tutarında peşin ödeme yapılmıştır. Ödemeler sonrasında ilgili tapuların devirleri,  Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye %99  ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.'ye %1 oranında gerçekleştirilmiştir.
Şirketimiz Aktiflerine dahil olan sözkonusu taşınmazlar için Proje çalışmaları kapsamında ruhsatlandırma aşamasına geçilmiştir.  
Kamuoyunun Bilgisine Sunulur. 
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015337


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:142.269
Değişim :  0,79% |  17,81
Açılış :  2.264  
Önceki Kapanış :  2.252  
En Yüksek
2.273 En Düşük
2.264
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUSE 137,00 980.646 % 9,95  
DAPGM 22,56 113.171.658 % 9,94  
LIDER 20,50 2.649.379 % 9,92  
GEREL 4,79 30.806.041 % 9,86  
IPEKE 18,77 110.960.034 % 8,94  
daha fazla
11:14 Alış Satış %  
Dolar 14,7049 14,7111 % 0,19  
Euro 16,2347 16,2438 % 0,16  
Sterlin 19,2434 19,3399 % 0,24  
Frank 15,8264 15,9217 % 0,15  
Riyal 3,9090 3,9286 % 0,17  
daha fazla
11:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.930 1.931 5,28  
Altın Gr. 913 913 3,60  
Cumhuriyet 6.022 6.113 -15,00  
Tam 5.995 6.144 -42,27  
Yarım 2.898 2.972 -20,45  
Çeyrek 1.453 1.486 -10,22  
Gümüş.Ons 24,78 24,82 0,17  
Gümüş Gr. 11,73 11,74 0,10  
B. Petrol 106 106 1,27  
Seans Raporu 11:14
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru