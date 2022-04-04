***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04/04/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKONUM ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM PEŞİN ÖDEME TUTARI (TL)İstanbul Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi 244 Ada 1 Parsel * 35.966,98 m2 164.250.000,00İstanbul Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi 246 Ada 5 Parsel ** 45.596,97 m2 279.250.000,00* 244 Ada 1 Parsel için 525.712.275 TL, ** 246 Ada 5 Parsel için 893.790.885 TL Eyüpsultan Belediyesi lehine kanuni ipotek tesis edilmiştir.Şirketimiz proje geliştirme faaliyetleri kapsamında, aşağıda detayları verilen arsaların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelerine katılım sağlanmış ve teklifimiz uygun görülerek satış sözleşmesi imzalanmıştır. Her iki kazanılmış ihale için Şirketimiz tarafından toplam 443.500.000,00 TL tutarında peşin ödeme yapılmıştır. Ödemeler sonrasında ilgili tapuların devirleri, Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye %99 ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.'ye %1 oranında gerçekleştirilmiştir.Şirketimiz Aktiflerine dahil olan sözkonusu taşınmazlar için Proje çalışmaları kapsamında ruhsatlandırma aşamasına geçilmiştir.Kamuoyunun Bilgisine Sunulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015337BIST