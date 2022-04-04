***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.04.2022 10:02
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/04/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONUM ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM PEŞİN ÖDEME TUTARI (TL)
İstanbul Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi 244 Ada 1 Parsel * 35.966,98 m2 164.250.000,00
İstanbul Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi 246 Ada 5 Parsel ** 45.596,97 m2 279.250.000,00
* 244 Ada 1 Parsel için 525.712.275 TL, ** 246 Ada 5 Parsel için 893.790.885 TL Eyüpsultan Belediyesi lehine kanuni ipotek tesis edilmiştir.
Şirketimiz proje geliştirme faaliyetleri kapsamında, aşağıda detayları verilen arsaların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelerine katılım sağlanmış ve teklifimiz uygun görülerek satış sözleşmesi imzalanmıştır. Her iki kazanılmış ihale için Şirketimiz tarafından toplam 443.500.000,00 TL tutarında peşin ödeme yapılmıştır. Ödemeler sonrasında ilgili tapuların devirleri, Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye %99 ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.'ye %1 oranında gerçekleştirilmiştir.
Şirketimiz Aktiflerine dahil olan sözkonusu taşınmazlar için Proje çalışmaları kapsamında ruhsatlandırma aşamasına geçilmiştir.
Kamuoyunun Bilgisine Sunulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015337
BIST
11:142.269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 17,81
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.273
En Düşük
2.264
11:1414,7111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0276
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7127
En Düşük
14,6695
11:1416,2438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0259
|Açılış
|: 16,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,2027
11:14913,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 3,99
|Açılış
|: 913,13
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler11:14
|ULUSE
|137,00
|980.646
|% 9,95
|
|DAPGM
|22,56
|113.171.658
|% 9,94
|
|LIDER
|20,50
|2.649.379
|% 9,92
|
|GEREL
|4,79
|30.806.041
|% 9,86
|
|IPEKE
|18,77
|110.960.034
|% 8,94
|
|ORMA
|30,02
|330.250
|% -8,75
|
|PAPIL
|20,00
|8.180.248
|% -3,57
|
|BASCM
|3,26
|6.523
|% -3,55
|
|INFO
|8,25
|5.987.505
|% -3,40
|
|DOBUR
|61,25
|856.276
|% -2,78
|
|ASELS
|25,22
|980.068.040
|% 1,78
|
|GARAN
|12,44
|929.252.481
|% -0,08
|
|KOZAL
|154,00
|783.303.788
|% 6,35
|
|KARSN
|5,83
|750.033.922
|% -2,35
|
|THYAO
|32,88
|687.804.909
|% 0,31
|
|EKGYO
|2,48
|560.520.542
|% 3,77
|
|KARSN
|5,83
|750.033.922
|% -2,35
|
|DOHOL
|3,45
|252.919.317
|% 3,92
|
|GARAN
|12,44
|929.252.481
|% -0,08
|
|ODAS
|1,78
|89.753.259
|% 2,89
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7049
|14,7111
|% 0,19
|
|Euro
|16,2347
|16,2438
|% 0,16
|
|Sterlin
|19,2434
|19,3399
|% 0,24
|
|Frank
|15,8264
|15,9217
|% 0,15
|
|Riyal
|3,9090
|3,9286
|% 0,17
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|5,28
|
|Altın Gr.
|913
|913
|3,60
|
|Cumhuriyet
|6.022
|6.113
|-15,00
|
|Tam
|5.995
|6.144
|-42,27
|
|Yarım
|2.898
|2.972
|-20,45
|
|Çeyrek
|1.453
|1.486
|-10,22
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,82
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,10
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,27
|
Seans Raporu
11:14
daha fazla
-
11:28IPEKE
Yüzde 9.98 oranında artışla 18.95 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 724, 368 adet işlem
-
11:27ULKER
Yüzde 4.11 oranında artışla 16.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 484, 812 adet işlem
-
11:26DOHOL
Yüzde 4.22 oranında artışla 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 649, 455 adet işlem
-
11:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 12 artarak (% 0.80 ) 2, 521
-
11:24
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASELS, GARAN, KOZAL