***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2022 17:56
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 28/04/2022 tarihli toplantısında 1/4/2022 tarihli istifa ile boşalan yönetim kurulu üyeliği yerine Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince
bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Sn. İrfan Güvendi'nin atanmasına karar vermiştir. Atama yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak olup Sn. İrfan Güvendi'nin bağımsızlık beyanı ve özgeçmişi ektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025723
BIST
18:052.431
En Yüksek
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|: 0,09%
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|: 2.433
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2.443
En Düşük
2.405
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 910,34
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916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGSER
|23,76
|87.065.862
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|39.027.267
|% 10,00
|
|ARENA
|14,30
|27.035.790
|% 10,00
|
|OYAYO
|7,81
|8.317.083
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.118.363
|% 9,96
|
|LIDER
|22,86
|86.712.409
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|38.035.771
|% -9,98
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|FORMT
|1,39
|18.808.424
|% -8,55
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|DAGHL
|23,48
|10.466.820
|% -6,60
|
|TKFEN
|19,65
|665.857.992
|% -6,34
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 1,88
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|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 2,32
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,38
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,82
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% -0,81
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% -4,13
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8437
|14,8546
|% 0,44
|
|Euro
|15,6584
|15,6635
|% 0,68
|
|Sterlin
|18,5895
|18,6827
|% 1,23
|
|Frank
|15,1968
|15,2884
|% 0,32
|
|Riyal
|3,9477
|3,9675
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|15,10
|
|Altın Gr.
|910
|910
|9,47
|
|Cumhuriyet
|6.081
|6.172
|100,00
|
|Tam
|6.057
|6.208
|105,91
|
|Yarım
|2.928
|3.003
|51,23
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|25,62
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|10,99
|-0,03
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,38
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 27 artarak (% 0.01 ) 2, 707
-
17:58XU100
Endeks 2, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 31, 484.00 milyon TL de
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17:57KORDS
Yüzde 4.48 oranında artışla 45.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 235, 117 adet işlem
-
17:56KNFRT
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 207, 284 adet işlem
-
17:54UFUK
Yüzde 9.95 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 745 adet işlem