***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 28/04/2022 tarihli toplantısında 1/4/2022 tarihli istifa ile boşalan yönetim kurulu üyeliği yerine Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğincebağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Sn. İrfan Güvendi'nin atanmasına karar vermiştir. Atama yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak olup Sn. İrfan Güvendi'nin bağımsızlık beyanı ve özgeçmişi ektedir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025723BIST