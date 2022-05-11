***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2022 15:38
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/04/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden Ankara Yenimahalle İstasyon Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Merkez Ankara)'nde Emlak Konut GYO ile yapılan sözleşmeye Ek 8 No.lu Protokol ile Arsa Satışı Karşılığı Şirket Yüklenici Payı Toplam Geliri 3.229.757.188.71 TL'den 3.776.699.139,50'ye artmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029177
BIST
18:052.391
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -62,96
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.362
18:0515,3887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0868
|Açılış
|: 15,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
18:0516,0700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0640
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
15,9901
18:05908,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -2,91
|Açılış
|: 908,72
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
907,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|24,42
|469.365.396
|% 10,00
|
|IHAAS
|23,98
|6.329.890
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.962.276
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.441.000
|% 9,98
|
|ESCOM
|11,91
|88.895.885
|% 9,97
|
|LIDFA
|6,21
|821.310
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|64.847.688
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.292.756
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.889.472
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|11.229.524
|% -9,95
|
|THYAO
|41,86
|5.551.748.898
|% -0,81
|
|SISE
|19,60
|3.753.516.854
|% -1,80
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% -5,40
|
|SAHOL
|18,95
|2.801.975.241
|% -6,00
|
|EREGL
|32,20
|2.385.021.450
|% -5,68
|
|EKGYO
|2,67
|1.222.246.838
|% -2,91
|
|YKBNK
|4,58
|1.467.543.368
|% -2,55
|
|DOHOL
|3,64
|772.517.236
|% -0,27
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% -5,40
|
|SISE
|19,60
|3.753.516.854
|% -1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3870
|15,3887
|% 0,57
|
|Euro
|16,0153
|16,0700
|% -0,40
|
|Sterlin
|18,7332
|18,8271
|% 0,24
|
|Frank
|15,3322
|15,4246
|% -0,02
|
|Riyal
|4,0911
|4,1116
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-15,62
|
|Altın Gr.
|909
|909
|-2,91
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,00
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|10,34
|10,35
|-0,28
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, GARAN
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 4 kaybederek (% -2.38 ) 2, 152
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, MNDRS, ULUUN, UZERB, GLBMD, ESCOM, MRGYO, IHAAS