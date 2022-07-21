***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz Rezerv Yapı Alanına ilişkin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayladığı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım Planı ile 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının uygulanmasına yönelik açılmış davada, İstanbul 9. İdare Mahkemesi tarafından ara karar niteliğinde yürütmeyi durdurma kararı verilmiş,anılan kararının kaldırılması için hukuki süreç Bölge İdare Mahkemesi istinaf kanun yoluna taşınmıştır. Mezkur dava süreci esas bakımından devametmektedir.Yukarıda izah edilen gelişme şirketimizin Eyüpsultan belediyesinden satın almış olduğu gayrimenkullerin r uhsatlandırma sürecini uzatabilecek etkiye sahip olabilecek niteliktedir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047216BIST