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***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.07.2022 18:30
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz Rezerv Yapı Alanına ilişkin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayladığı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli  Revizyon Nazım Planı ile 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının uygulanmasına yönelik açılmış davada, İstanbul 9. İdare Mahkemesi tarafından ara karar niteliğinde yürütmeyi durdurma kararı verilmiş, 
anılan kararının kaldırılması için hukuki süreç Bölge İdare Mahkemesi istinaf kanun yoluna taşınmıştır. Mezkur dava süreci esas bakımından devam 
etmektedir.  
Yukarıda izah edilen gelişme şirketimizin Eyüpsultan belediyesinden satın almış olduğu gayrimenkullerin r uhsatlandırma sürecini uzatabilecek  etkiye sahip olabilecek niteliktedir.
Kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047216


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