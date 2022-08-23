***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2022 17:54
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 23.08.2022 tarihinde toplanarak "İstanbul ili Eyüpsultan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi 244 Ada 1 Parsel ve 246 Ada 5 parselde yer alan arsalarımızla ilgili olarak, 21.07.2022 tarihli KAP duyurumuzda kamuoyunu bilgilendirmiş olduğumuz imar planı hakkında yürütmeyi durdurma kararının kaldırıldığı ve yürütmenin durdurulması talebinin reddine hükmedildiği anlaşıldığından, mahkeme kararları ile söz konusu dava dosyası mahiyetinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda Yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar, devam eden ruhsat süreçlerinin takip edilmesine ve bu konuda şirketimize düşen edimlerin yerine getirilmesine oluşan bu yeni koşullar altında işbu arsaların yatırım amaçlı gayrimenkuller sınıfında yer almasının daha uygun olacağına, Oy birliği ile karar vermiştir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057827
BIST
17:593.060
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -61,22
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.057
17:5918,1621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0525
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
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18,1677
En Düşük
18,0790
17:5918,1003
En Yüksek
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|: 0,18%
|| 0,0326
|Açılış
|: 18,0500
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|Önceki Kapanış
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18,1566
En Düşük
17,9977
17:591.020,91
En Yüksek
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|: 0,29%
|| 2,91
|Açılış
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|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.024,89
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:59
|HKTM
|17,71
|3.518.233
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.912.310
|% 9,99
|
|BEYAZ
|14,76
|116.454.067
|% 9,99
|
|UTPYA
|15,87
|2.524.514
|% 9,98
|
|BJKAS
|7,50
|383.006.166
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.712.016
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|4.348.114
|% -9,97
|
|KGYO
|15,65
|22.098.603
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,50
|1.235.087
|% -9,95
|
|CMBTN
|308,20
|60.925.111
|% -9,17
|
|THYAO
|68,65
|11.072.368.727
|% 1,25
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% -3,82
|
|GARAN
|23,42
|3.753.746.813
|% 1,47
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% -3,82
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|EKGYO
|3,80
|2.464.534.438
|% -4,28
|
|ALBRK
|2,35
|1.018.231.843
|% 2,62
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1542
|18,1621
|% 0,29
|
|Euro
|18,0837
|18,1003
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,3397
|21,4467
|% -0,12
|
|Frank
|18,7147
|18,8274
|% 0,04
|
|Riyal
|4,8159
|4,8401
|% 0,16
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|0,75
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|3,31
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.844
|6.909
|-7,00
|
|Yarım
|3.335
|3.378
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.688
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,05
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,47
|
Seans Raporu
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