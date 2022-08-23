***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 23.08.2022 tarihinde toplanarak "İstanbul ili Eyüpsultan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi 244 Ada 1 Parsel ve 246 Ada 5 parselde yer alan arsalarımızla ilgili olarak, 21.07.2022 tarihli KAP duyurumuzda kamuoyunu bilgilendirmiş olduğumuz imar planı hakkında yürütmeyi durdurma kararının kaldırıldığı ve yürütmenin durdurulması talebinin reddine hükmedildiği anlaşıldığından, mahkeme kararları ile söz konusu dava dosyası mahiyetinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda Yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar, devam eden ruhsat süreçlerinin takip edilmesine ve bu konuda şirketimize düşen edimlerin yerine getirilmesine oluşan bu yeni koşullar altında işbu arsaların yatırım amaçlı gayrimenkuller sınıfında yer almasının daha uygun olacağına, Oy birliği ile karar vermiştir. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057827BIST