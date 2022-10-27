***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2022 17:43
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği uyarınca, şirketimiz ortaklarından Fatih Erdoğan 33.333.334 adet, Abdulkerim Fırat 33.333.333 adet ve Mehmet Erdoğan 33.333.333 adet olmak üzere sahibi oldukları B tipi hisselerden toplam 100 milyon adedini yerli/yabancı kurumsal yatırımcılara satılmak üzere Borsada İşlem gören niteliğe dönüştürme süreci başlattıklarını şirketimize bildirmişlerdir. Satıştan elde edilecek fonun tamamı şirketimize aktarılacaktır. Konuyu kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074713
BIST
17:413.931
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -45,09
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
17:4118,6121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0042
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
17:4118,6331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1373
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
17:41993,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,43
|Açılış
|: 993,99
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler17:39
|HEDEF
|12,10
|89.196.203
|% 10,00
|
|ATLAS
|1,87
|6.772.917
|% 10,00
|
|FONET
|13,75
|138.791.150
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|AGYO
|6,78
|7.765.073
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DERHL
|6,80
|226.347.006
|% -6,46
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|THYAO
|98,90
|8.178.844.335
|% 0,10
|
|AKBNK
|15,26
|3.390.608.407
|% -3,30
|
|PETKM
|13,49
|2.566.366.874
|% 0,90
|
|TUPRS
|373,30
|2.538.366.441
|% 1,47
|
|SISE
|33,40
|2.441.807.774
|% -1,76
|
|EKGYO
|4,49
|1.545.861.671
|% -1,75
|
|TSKB
|3,11
|1.025.638.557
|% 0,65
|
|AKBNK
|15,26
|3.390.608.407
|% -3,30
|
|SKBNK
|2,10
|449.756.863
|% 0,96
|
|YKBNK
|9,31
|1.793.571.222
|% -2,41
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5996
|18,6098
|% 0,01
|
|Euro
|18,6172
|18,6331
|% -0,73
|
|Sterlin
|21,5482
|21,6562
|% -0,07
|
|Frank
|18,7542
|18,8672
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9354
|4,9602
|% 0,06
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-2,54
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.682
|6.739
|-29,00
|
|Yarım
|3.256
|3.296
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.647
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,51
|19,54
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,01
|
|B. Petrol
|94,92
|94,92
|1,13
|
Seans Raporu
17:39
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17:54ULUSE
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 151.20 lira fiyatla işlem gören hissede 101, 117 adet işlem
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17:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -58, 11 kaybederek (% -1.34 ) 4, 284
-
17:53
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, AKBNK
-
17:53XU100
Endeks 3, 935 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 05 altında . İşlem hacmi 62, 203.00 milyon TL de
-
17:53AKGRT
Yüzde -47.80 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 963, 289 adet işlem