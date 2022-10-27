***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği uyarınca, şirketimiz ortaklarından Fatih Erdoğan 33.333.334 adet, Abdulkerim Fırat 33.333.333 adet ve Mehmet Erdoğan 33.333.333 adet olmak üzere sahibi oldukları B tipi hisselerden toplam 100 milyon adedini yerli/yabancı kurumsal yatırımcılara satılmak üzere Borsada İşlem gören niteliğe dönüştürme süreci başlattıklarını şirketimize bildirmişlerdir. Satıştan elde edilecek fonun tamamı şirketimize aktarılacaktır. Konuyu kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074713BIST