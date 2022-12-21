***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2022 17:21
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.12.2022 tarihli olağanüstü genel kurulunda kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi onaylanmış olup ilan ve tescil süreci devam etmektedir. Daha önce 15.11.2022 tarihli KAP duyurumuzda da ifade etmiş olduğumuz gibi ortaklarımız tarafından şirkete aktarılan kaynağın tahsisli sermaye artırımında kullanılmasına ilişkin süreç yürütülmektedir. Buna ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089003
BIST
17:275.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 25,13
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.413
17:2718,6706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0186
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
17:2719,8138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8801
En Düşük
19,7871
17:271.091,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,71
|Açılış
|: 1.091,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler17:25
|KONYA
|3.356,10
|345.008.021
|% 10,00
|
|EGEEN
|5.342,20
|644.008.389
|% 10,00
|
|ETILR
|14,08
|53.724.749
|% 10,00
|
|BFREN
|4.062,00
|117.287.541
|% 10,00
|
|DOBUR
|67,70
|14.507.633
|% 9,99
|
|ARASE
|203,40
|262.263.087
|% -10,00
|
|RHEAG
|4,08
|12.920.040
|% -9,33
|
|ITTFH
|3,76
|201.657.546
|% -8,29
|
|RYSAS
|23,18
|71.183.105
|% -7,28
|
|MAKTK
|6,45
|130.353.459
|% -6,66
|
|KRDMD
|18,88
|7.210.170.357
|% 3,68
|
|THYAO
|144,00
|6.106.635.971
|% -1,30
|
|AKBNK
|19,89
|5.230.466.047
|% -0,55
|
|ASELS
|59,95
|5.212.304.462
|% -1,72
|
|EREGL
|42,12
|5.100.183.461
|% 0,43
|
|EKGYO
|7,97
|3.581.027.842
|% -2,69
|
|KRDMD
|18,88
|7.210.170.357
|% 3,68
|
|VAKBN
|12,31
|4.683.855.756
|% -2,99
|
|ISCTR
|12,79
|4.747.623.874
|% -1,31
|
|YKBNK
|12,10
|4.142.897.872
|% -1,22
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6631
|18,6693
|% 0,09
|
|Euro
|19,8134
|19,8240
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,5463
|22,6593
|% -0,41
|
|Frank
|20,0588
|20,1797
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9483
|4,9731
|% 0,08
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|0,66
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.091
|0,27
|
|Cumhuriyet
|7.313
|7.423
|51,00
|
|Tam
|7.351
|7.408
|11,00
|
|Yarım
|3.560
|3.622
|6,00
|
|Çeyrek
|1.785
|1.810
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,05
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,41
|-0,08
|
|B. Petrol
|81,70
|81,70
|1,71
|
Seans Raporu
17:25
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17:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 51 artarak (% 0.41 ) 4, 782
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17:38
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