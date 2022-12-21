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***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.12.2022 17:21
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 21.12.2022 tarihli olağanüstü genel kurulunda kayıtlı sermaye tavanının  5.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi onaylanmış olup ilan ve  tescil süreci devam etmektedir. Daha önce 15.11.2022 tarihli KAP duyurumuzda da ifade etmiş olduğumuz gibi ortaklarımız tarafından şirkete aktarılan kaynağın tahsisli sermaye artırımında kullanılmasına ilişkin süreç yürütülmektedir. Buna ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089003


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Tam 7.351 7.408 11,00  
Yarım 3.560 3.622 6,00  
Çeyrek 1.785 1.810 3,00  
Gümüş.Ons 24,02 24,05 -0,14  
Gümüş Gr. 14,40 14,41 -0,08  
B. Petrol 81,70 81,70 1,71  
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