***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 22/12/2022 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında Mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere toplam satış hasılatı 533.890.515 -TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına, Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, daha önce şirkete bu kaynağı aktarmış olan Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT, Mehmet ERDOĞAN'a eşit olacak şekilde tahsisli satış yöntemi ile Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan satış işlemi prosedürlerine uygun olarak satılmasına, Artırılan sermayeyi temsil eden payların imtiyazsız B Grubu'ndan oluşturulmasına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurul'na başvuru yapılmış olup gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089229BIST