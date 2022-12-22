***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2022 16:55
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22/12/2022 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında Mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere toplam satış hasılatı 533.890.515 -TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına, Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, daha önce şirkete bu kaynağı aktarmış olan Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT, Mehmet ERDOĞAN'a eşit olacak şekilde tahsisli satış yöntemi ile Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan satış işlemi prosedürlerine uygun olarak satılmasına, Artırılan sermayeyi temsil eden payların imtiyazsız B Grubu'ndan oluşturulmasına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurul'na başvuru yapılmış olup gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089229
BIST
18:055.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 18,10
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.398
18:0518,6641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 18,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
18:0519,8261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0107
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7496
18:051.072,42
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -16,12
|Açılış
|: 1.072,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.071,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|41,80
|2.931.936
|% 10,00
|
|YBTAS
|60.500,00
|2.676.300
|% 10,00
|
|ULUFA
|9,46
|482.049.113
|% 10,00
|
|RTALB
|14,08
|231.380.214
|% 10,00
|
|POLTK
|1.405,80
|32.144.900
|% 10,00
|
|BRKO
|4,51
|3.566.240
|% -9,98
|
|EGEPO
|19,43
|70.669.983
|% -9,71
|
|ISKUR
|780.000,00
|1.565.000
|% -8,24
|
|TSGYO
|5,81
|120.777.362
|% -5,07
|
|MEDTR
|41,70
|20.349.788
|% -4,88
|
|THYAO
|142,10
|6.825.310.097
|% -0,56
|
|EKGYO
|8,31
|5.927.953.574
|% 3,36
|
|ENKAI
|27,92
|4.705.030.464
|% 4,41
|
|AKBNK
|19,85
|3.956.409.554
|% -0,50
|
|ASELS
|58,10
|3.914.150.616
|% -1,94
|
|EKGYO
|8,31
|5.927.953.574
|% 3,36
|
|VAKBN
|12,35
|3.589.264.100
|% 0,57
|
|ISCTR
|12,87
|3.629.245.604
|% 0,86
|
|YKBNK
|12,07
|3.328.896.405
|% 0,58
|
|TSKB
|4,73
|1.189.790.122
|% -2,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6556
|18,6641
|% 0,02
|
|Euro
|19,7735
|19,8261
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,3509
|22,4630
|% -0,59
|
|Frank
|19,9459
|20,0661
|% -0,55
|
|Riyal
|4,9487
|4,9735
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-27,59
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|-16,04
|
|Cumhuriyet
|7.279
|7.389
|-34,00
|
|Tam
|7.243
|7.303
|-94,00
|
|Yarım
|3.508
|3.570
|-46,00
|
|Çeyrek
|1.759
|1.785
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,46
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|14,06
|14,09
|-0,31
|
|B. Petrol
|81,16
|81,16
|-1,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 5, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 95, 844.00 milyon TL de
-
17:59SKTAS
Yüzde 7.51 oranında artışla 6.30 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 822, 136 adet işlem
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17:58EDIP
Yüzde 9.92 oranında artışla 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 832, 540 adet işlem
-
17:57RTALB
Yüzde 10.00 oranında artışla 14.08 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 938, 031 adet işlem
-
17:56AKENR
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 5.57 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 432, 796 adet işlem