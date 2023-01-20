***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2023 10:39
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103362
BIST
10:415.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 40,22
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.466
En Düşük
5.436
10:4118,8054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0170
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8388
En Düşük
18,7193
10:4120,3925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0480
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,4246
En Düşük
20,3003
10:411.166,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,36
|Açılış
|: 1.166,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler10:39
|SOKE
|14,57
|17.368.431
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|2.514.450
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|6.514.108
|% 9,89
|
|BNTAS
|7,46
|21.165.880
|% 9,87
|
|PKART
|28,28
|29.371.308
|% 8,60
|
|BRKSN
|12,17
|4.133.161
|% -6,31
|
|ETYAT
|5,12
|1.570.527
|% -5,19
|
|SANEL
|18,90
|1.236.883
|% -4,98
|
|PRDGS
|8,85
|27.915.294
|% -4,74
|
|KUVVA
|45,60
|3.469.780
|% -4,00
|
|KOZAL
|588,60
|830.249.724
|% 0,10
|
|EKGYO
|8,57
|736.470.961
|% 1,66
|
|TTKOM
|23,72
|735.118.463
|% 3,31
|
|SDTTR
|108,30
|221.982.367
|% 8,08
|
|PGSUS
|523,60
|205.066.170
|% -0,65
|
|ADESE
|1,73
|24.693.391
|% 2,37
|
|ODAS
|8,89
|111.780.073
|% 0,57
|
|TNZTP
|17,20
|194.306.706
|% 5,46
|
|FLAP
|16,44
|133.734.181
|% 2,81
|
|HLGYO
|5,20
|27.627.061
|% 0,19
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8003
|18,8035
|% 0,08
|
|Euro
|20,3837
|20,3890
|% 0,22
|
|Sterlin
|23,1594
|23,2755
|% -0,21
|
|Frank
|20,4314
|20,5545
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9901
|5,0152
|% 0,05
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-2,40
|
|Altın Gr.
|1.167
|1.167
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.911
|7.975
|-13,00
|
|Yarım
|3.855
|3.902
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.933
|1.951
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,03
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,49
|14,51
|0,07
|
|B. Petrol
|86,56
|86,56
|0,40
|
Seans Raporu
10:39
daha fazla
-
10:54VKING
Yüzde 6.86 oranında artışla 41.14 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 693 adet işlem
-
10:53GENIL
Yüzde 5.47 oranında artışla 50.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 768, 791 adet işlem
-
10:51TCELL
Yüzde 5.25 oranında artışla 39.28 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 389, 486 adet işlem
-
10:50XU100
Endeks 5, 455 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 15, 963.00 milyon TL de
-
10:50CUSAN
Yüzde 4.29 oranında artışla 21.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 522, 523 adet işlem