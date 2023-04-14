***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarS¸irketimiz projelerinden İstanbul Beşiktaş Ortaköy Arsa Satıs¸ı Kars¸ılıgˆı Gelir Paylas¸ımı(Next Level İstanbul) I·s¸i'nde Emlak Konut GYO ile yapılan so¨zles¸meye ek protokol ile 1.457.500.000 TL olan Arsa Satıs¸ı Kars¸ılıgˆı S¸irket Yu¨klenici Payı Toplam Geliri, 3.623.870.437 TL'ye yükselmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138745BIST