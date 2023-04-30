***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24 Ocak 2023 tarihli KAP açıklamamızda belirtmiş olduğumuz yeni kurulan tüzel kişi ortaklığımız bulunmaktadır. Bu durum nedeni ile 2023 3 aylık finansal raporlardan başlamak üzere Şirketimiz hem solo hem de konsolide bilanço açıklayacaktır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143964BIST