***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.05.2023 14:16
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin İstanbul'da devam eden projelerinde ruhsat süreçlerinin tamamlandığına ilişkin kamuoyuna 27.01.2023 tarihinde bilgi verilmişti. Yılın ilk çeyreği itibariyle saha çalışmalarına başlanmış, satış hazırlıkları tamamlanmış ve Nisan ayı itibariyle ön satışlar ve buna ilişkin tahsilatlar başlamıştır.
Geçen yılın aynı döneminde olduğu gibi ilk çeyrek itibariyle mevsimsel nedenlerin finansallar üzerindeki olumsuz etkileri görülmüştür. Ancak 2023 yılının Şirketimiz açısından İstanbul satışlarının da katkısıyla başarılı bir yıl olacağına inanıyoruz. Bu kapsamdaki gelişmeler oldukça yatırımcılarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144433
BIST
15:464.612
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -6,21
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
15:4619,4698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0304
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
15:4621,3584
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0096
|Açılış
|: 21,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
15:461.243,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,22
|Açılış
|: 1.243,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.246,00
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler15:43
|GRTRK
|25,74
|7.234.845
|% 10,00
|
|AVHOL
|17,83
|6.266.585
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|11.838.171
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|30.625.478
|% 9,98
|
|PAGYO
|29,12
|20.038.809
|% 9,97
|
|IHAAS
|154,50
|1.830.053
|% -9,97
|
|EGSER
|25,28
|86.803.009
|% -9,97
|
|KRTEK
|16,72
|19.544.244
|% -9,91
|
|OSMEN
|66,35
|16.870.621
|% -9,85
|
|IMASM
|24,80
|156.279.089
|% -9,42
|
|THYAO
|129,00
|2.759.663.616
|% 0,94
|
|EREGL
|33,02
|1.745.560.151
|% -0,36
|
|KOPOL
|48,32
|1.559.533.455
|% -3,36
|
|SISE
|37,36
|1.321.921.127
|% 1,36
|
|EUPWR
|78,95
|1.314.199.489
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,93
|812.746.499
|% -1,33
|
|YKBNK
|9,56
|861.039.231
|% 0,95
|
|KOZAL
|18,47
|1.159.126.506
|% -2,17
|
|ISCTR
|10,97
|657.620.875
|% 1,29
|
|AKBNK
|16,20
|919.296.395
|% 0,93
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4645
|19,4735
|% 0,18
|
|Euro
|21,3626
|21,3836
|% 0,07
|
|Sterlin
|24,2031
|24,3245
|% -0,12
|
|Frank
|21,5940
|21,7241
|% -0,20
|
|Riyal
|5,1760
|5,2019
|% 0,09
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|3,25
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|4,36
|
|Cumhuriyet
|8.982
|9.118
|-120,00
|
|Tam
|9.109
|9.317
|-36,00
|
|Yarım
|4.420
|4.549
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.213
|2.268
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|15,48
|15,50
|-0,14
|
|B. Petrol
|79,16
|79,16
|-0,15
|