***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin İstanbul'da devam eden projelerinde ruhsat süreçlerinin tamamlandığına ilişkin kamuoyuna 27.01.2023 tarihinde bilgi verilmişti. Yılın ilk çeyreği itibariyle saha çalışmalarına başlanmış, satış hazırlıkları tamamlanmış ve Nisan ayı itibariyle ön satışlar ve buna ilişkin tahsilatlar başlamıştır.Geçen yılın aynı döneminde olduğu gibi ilk çeyrek itibariyle mevsimsel nedenlerin finansallar üzerindeki olumsuz etkileri görülmüştür. Ancak 2023 yılının Şirketimiz açısından İstanbul satışlarının da katkısıyla başarılı bir yıl olacağına inanıyoruz. Bu kapsamdaki gelişmeler oldukça yatırımcılarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144433BIST