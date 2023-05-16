***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMuğla Bodrum Türkbükü Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi''nin sözleşmesi, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Pasifik Bodrum Adi Ortaklığı(Pasifik GYO AŞ%99, Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnş. AŞ %1) arasında 12.05.2023 tarihinde imzalanmıştır.Sözleşme değerleri aşağıdaki gibidirArsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 7.770.000.000 TLYüklenici Payı Gelir Oranı (YPGO) : %55Yüklenici Payı Toplam Geliri (YPTG) : 4.273.500.000 TLhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151808BIST