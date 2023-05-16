***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.05.2023 18:54
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Muğla Bodrum Türkbükü Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi''nin sözleşmesi, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Pasifik Bodrum Adi Ortaklığı(Pasifik GYO AŞ%99, Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnş. AŞ %1) arasında 12.05.2023 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme değerleri aşağıdaki gibidir
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 7.770.000.000 TL
Yüklenici Payı Gelir Oranı (YPGO) : %55
Yüklenici Payı Toplam Geliri (YPTG) : 4.273.500.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151808
BIST
17:594.590
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 88,50
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.590
En Düşük
4.406
17:5919,7260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0717
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
17:5921,4360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0726
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
17:591.265,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -9,53
|Açılış
|: 1.265,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.264,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SDTTR
|96,25
|170.587.897
|% 10,00
|
|POLTK
|2.443,10
|6.672.144
|% 10,00
|
|EGPRO
|73,70
|72.998.126
|% 10,00
|
|BVSAN
|43,40
|77.131.983
|% 9,98
|
|SANEL
|17,97
|9.015.943
|% 9,98
|
|AEFES
|61,90
|742.316.361
|% -9,96
|
|DAGHL
|14,20
|125.074.509
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|GARAN
|26,94
|3.831.644.723
|% -9,60
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|KCHOL
|79,90
|9.464.263.010
|% -8,37
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|THYAO
|135,90
|6.914.216.239
|% 9,24
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% -9,21
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% -9,21
|
|EKGYO
|6,47
|1.909.872.510
|% 9,11
|
|KOZAL
|19,00
|2.647.391.475
|% 8,63
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7218
|19,7261
|% 0,37
|
|Euro
|21,4288
|21,4376
|% 0,35
|
|Sterlin
|24,5699
|24,6931
|% 0,06
|
|Frank
|21,9287
|22,0608
|% 0,29
|
|Riyal
|5,2440
|5,2703
|% 0,33
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.995
|-22,03
|
|Altın Gr.
|1.265
|1.266
|-9,04
|
|Cumhuriyet
|9.094
|9.231
|-128,00
|
|Tam
|9.062
|9.312
|-93,40
|
|Yarım
|4.440
|4.603
|-68,00
|
|Çeyrek
|2.213
|2.295
|-41,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|15,01
|15,02
|-0,22
|
|B. Petrol
|74,71
|74,71
|-0,52
|
Seans Raporu
17:59
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, KOZAA, PGSUS
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 14 artarak (% 1.14 ) 4, 095
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CEOEM, TUREX, MRGYO, OYAKC, BEYAZ, EUPWR, BVSAN, ONCSM, KLRHO, SANEL
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AEFES, ISCTR, DAGHL
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