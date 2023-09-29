***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2023 18:15
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Ortaköy Mahallesi 1799 Ada 1 parselde, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile "Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı" yöntemi kapsamında geliştirilen Next Level İstanbul Projemizden 137 adet bağımsız bölüm, Şirketimiz Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından 6.666.825.291,67 TL (7.565.626.070,83 KDV DAHİL) bedelle satın alınmıştır.
Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198299
BIST
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18:058.335
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 116,20
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.379
18:0527,4167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1026
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3950
|
27,6607
En Düşük
27,3482
18:0529,0674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0390
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3008
En Düşük
28,8998
18:051.634,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -7,62
|Açılış
|: 1.634,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.634,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISYAT
|11,66
|68.929.221
|% 10,00
|
|MMCAS
|13,09
|4.580.629
|% 10,00
|
|LINK
|108,90
|92.254.317
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|15.180.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|389.899.246
|% 9,99
|
|EUYO
|16,02
|11.096.345
|% -10,00
|
|ISBTR
|346.163,90
|3.807.803
|% -10,00
|
|MIATK
|518,90
|440.650.399
|% -9,99
|
|IHYAY
|1,94
|147.550.910
|% -9,77
|
|TETMT
|2.400,00
|104.101.347
|% -7,79
|
|THYAO
|242,50
|12.939.953.245
|% -0,29
|
|TUPRS
|159,00
|6.547.588.575
|% 1,61
|
|YKBNK
|18,46
|6.522.406.047
|% 5,25
|
|KOZAL
|28,78
|5.812.891.503
|% 4,65
|
|ISCTR
|25,74
|5.403.883.692
|% 1,26
|
|ZOREN
|5,70
|2.535.826.972
|% 9,83
|
|YKBNK
|18,46
|6.522.406.047
|% 5,25
|
|EKGYO
|8,08
|2.600.181.472
|% 0,75
|
|ODAS
|13,25
|2.854.867.205
|% -0,90
|
|ISCTR
|25,74
|5.403.883.692
|% 1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4058
|27,4218
|% 0,39
|
|Euro
|29,0299
|29,0719
|% 0,15
|
|Sterlin
|33,3543
|33,5216
|% 0,10
|
|Frank
|29,8514
|30,0312
|% 0,13
|
|Riyal
|7,2858
|7,3223
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-9,98
|
|Altın Gr.
|1.636
|1.637
|-5,65
|
|Cumhuriyet
|11.204
|11.373
|-34,00
|
|Tam
|10.905
|11.056
|-32,00
|
|Yarım
|5.469
|5.551
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.726
|2.775
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,86
|19,88
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,42
|92,42
|-0,68
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59OZRDN
Yüzde 8.02 oranında artışla 38.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 717, 618 adet işlem
-
17:57ATAKP
Yüzde 4.98 oranında artışla 69.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 128, 395 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, THYAO, EREGL
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, ARCLK, YKBNK
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 15 artarak (% 1.21 ) 7, 284