***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca aşağıdaki kararları almıştır. İlgili Tebliğin 11. maddesine göre, Yatırımcı İlişkileri görevlerini ifa etmek amacı ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinin atanması, ilgili kişinin Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisanslarına sahip olması ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda Ortaklığımızın Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla 02.10.2023 tarihi itibariyle,Sn. Can ÖZTÜRK'ün yerine Sn. Hale VARDAR'ın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komite üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198768BIST