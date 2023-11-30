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***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.11.2023 20:13
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

S¸irketimiz projelerinden İstanbul Beşiktaş Ortaköy Arsa Satıs¸ı Kars¸ılıgˆı Gelir Paylas¸ımı(Next Level İstanbul) I·s¸i'nde Emlak Konut GYO ile yapılan so¨zles¸meye ek protokol ile 3.623.870.437 TL olan Arsa Satıs¸ı Kars¸ılıgˆı S¸irket Yu¨klenici Payı Toplam Geliri,  4.953.458.616 TL'ye yükselmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221375


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YGYO 2,86 117.986.797 % 10,00  
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Gümüş ONS 25,24 25,27 % 0,66  
Platin 928,65 931,09 % 0,66  
Paladyum 1.014,58 1.016,85 % 0,66  
Brent Pet. 80,64 80,64 % 0,66  
Altın Ons 2.040,35 2.040,58 % 0,66  
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