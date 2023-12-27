***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2023 18:11
***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin ortaklarından Sn. Fatih ERDOĞAN, Sn. Abdulkerim FIRAT ve Sn. Mehmet ERDOĞAN, sahip oldukları sırasıyla 76.837.510,47 adet, 76.837.504,69 adet ve 76.837.504,69 adet olmak üzere toplamda 230.512.534,16 adet (A) grubu imtiyazlı payları 1 TL nominal değerli beher pay için 19,50 TL fiyat ile Pasifik Holding A.Ş.'ye devrettiklerini bildirmişlerdir. Bu pay devri sonrasında şirketimizin yönetim kontrolünde herhangi bir değişiklik meydana gelmeyecektir. Payları devralan Pasifik Holding A.Ş.'nin ortakları paylarını devreden Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdulkerim Fırat'tır. Bu kapsamda, işbu pay devirleri ile devre konu paylar açısından söz konusu ortakların doğrudan pay sahipliği dolaylı pay sahipliğine dönüşmüştür. Ortaklarımız Sn. Fatih ERDOĞAN, Sn. Abdulkerim FIRAT ve Sn.Mehmet ERDOĞAN ile Pasifik Holding A.Ş. tarafından pay alım/satım işlemlerine ilişkin Şirketimize iletilen bildirimler açıklamamızın ekinde yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229840
BIST
'
18:057.260
En Düşük
|Değişim
|: -0,53%
|| -38,89
|Açılış
|: 7.282
|
|Önceki Kapanış
|: 7.299
|
7.215
En Yüksek
7.365
18:0529,4048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1323
|Açılış
|: 29,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
|
29,4102
En Düşük
29,0967
18:0532,7175
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,3777
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2500
|
32,7175
En Düşük
32,1313
18:051.964,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 27,38
|Açılış
|: 1.965,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
|
1.966,96
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIATK
|31,68
|350.415.734
|% 10,00
|
|TMPOL
|93,50
|10.226.828
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,75
|25.697.974
|% 10,00
|
|ATAKP
|42,68
|120.461.140
|% 10,00
|
|BAYRK
|15,40
|34.101.592
|% 10,00
|
|KUYAS
|44,28
|7.191.338
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|25.929.961
|% -9,98
|
|ACSEL
|89,75
|122.188.991
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|291.272.531
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|572.664.565
|% -9,95
|
|THYAO
|222,20
|5.879.095.387
|% -2,42
|
|AKBNK
|35,88
|4.252.612.189
|% -4,78
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|TUPRS
|146,20
|3.073.749.409
|% 1,88
|
|EKGYO
|6,76
|1.432.682.233
|% -1,17
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|AKBNK
|35,88
|4.252.612.189
|% -4,78
|
|MRGYO
|4,55
|364.036.638
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3956
|29,4068
|% 0,46
|
|Euro
|32,6967
|32,7128
|% 1,15
|
|Sterlin
|37,4549
|37,6427
|% 1,33
|
|Frank
|34,5158
|34,7237
|% 1,52
|
|Riyal
|7,8158
|7,8550
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,38
|24,41
|% 0,66
|
|Platin
|986,11
|993,47
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.173,25
|1.178,44
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,41
|80,41
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.077,32
|2.077,66
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SUMAS
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 181.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 877 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -28, 61 kaybederek (% -0.44 ) 6, 452
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TURGG, ZEDUR, MRGYO, QNBFL, MIATK, GRSEL, BAYRK, QNBFB, ATAKP, ULAS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUYAS, SKBNK, GUBRF, INVES, VERUS, SNPAM, EMNIS, ISGYO, AHGAZ
-
17:58
MRGYO, BEYAZ, OBASE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında