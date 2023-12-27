***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin ortaklarından Sn. Fatih ERDOĞAN, Sn. Abdulkerim FIRAT ve Sn. Mehmet ERDOĞAN, sahip oldukları sırasıyla 76.837.510,47 adet, 76.837.504,69 adet ve 76.837.504,69 adet olmak üzere toplamda 230.512.534,16 adet (A) grubu imtiyazlı payları 1 TL nominal değerli beher pay için 19,50 TL fiyat ile Pasifik Holding A.Ş.'ye devrettiklerini bildirmişlerdir. Bu pay devri sonrasında şirketimizin yönetim kontrolünde herhangi bir değişiklik meydana gelmeyecektir. Payları devralan Pasifik Holding A.Ş.'nin ortakları paylarını devreden Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdulkerim Fırat'tır. Bu kapsamda, işbu pay devirleri ile devre konu paylar açısından söz konusu ortakların doğrudan pay sahipliği dolaylı pay sahipliğine dönüşmüştür. Ortaklarımız Sn. Fatih ERDOĞAN, Sn. Abdulkerim FIRAT ve Sn.Mehmet ERDOĞAN ile Pasifik Holding A.Ş. tarafından pay alım/satım işlemlerine ilişkin Şirketimize iletilen bildirimler açıklamamızın ekinde yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229840BIST