***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PSGYO*** PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBeşiktaş İlçesi, Nisbetiye Mahallesi, Barbaros Bulvarı, 38 pafta, 1799 ada, 1 parsel sayılı yerde A Blok için 25.01. 2023 tarih ve 192238 sayılı Yapı Ruhsatlı B Blok için 25.01.2023 tarih ve 192238-1 sayılı Yapı Ruhsatlı C Blok için 25.01.2023 tarih ve 192238-2 sayılı Yapı Ruhsatlı devam etmekte olan inşaatla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 27.12.2023 tarih ve E-50892535-303.01 [034.340136016.34047778.04] – 8322826 sayılı yazısı ve eki İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin 22.11.2023 tarih ve 2021/1113 E. 2023/2570 K. No'lu ilamı ruhsatlara ilişkin olmayacak şekilde dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiştir. Next Level İstanbul Projesi Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı projesi olup yukarda bahsi geçen davalara Şirketimiz dahil değildir. Davanın tarafı olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile müdahil olan Emlak Konut GYO konuya ilişkin yasal itiraz yollarını kullanmakta olup, yasal süreç devam etmektedir. İstinaf sürecinin usuli işlemlerinin sonuçlanmasını müteakip ilgili faaliyetlere devam edilecektir. Şirketimiz gelişmelerden haberdar oldukça konu ile ilgili bilgilendirmeler yapacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238258BIST